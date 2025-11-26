元フジ・三田友梨佳アナ、叔母から譲り受けた優雅な着物姿を披露「エレガントですね」「美しすぎー」「奥ゆかしい」
元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する三田友梨佳（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。叔母から譲り受けたという着物をまとった妖艶な姿を公開した。
【写真】「本当に魅力溢れる御姿」叔母から譲り受けた着物を妖艶に着こなす三田友梨佳
三田は「雑誌『クロワッサン』最新号の『着物の時間』のページに出させていただいています。 叔母から譲り受けた着物で撮影に臨みました」とつづり、柔らかな生成り色の着物に、繊細な花模様があしらわれた上品な装いを披露している。
背中には鮮やかな橙色の袋帯が結ばれ、華やかさと格調を添えていた。髪には白い花の髪飾りをあしらい、和の美しさを引き立てるコーディネートで、伝統と優雅さが調和した、目を引く着物姿となっていた。
続けて「普段は自分で着付けをしていますが、この日はプロの方に着させていただいて背筋も気持ちもスッと整うような特別なひとときに」とコメントし、自身で着付けができることを明かしている。
優雅な着物姿に、コメント欄には「着物似合ってます 可愛いエレガントですね」「美しすぎー」「本当に魅力溢れる御姿に癒されます」「奥ゆかしい」などの反響が集まっていた。
