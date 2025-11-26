歌謡ユニット「はやぶさ」が26日、都内で、この日発売の新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」の発売記念イベントを行った。

自身のYouTubeチャンネルで話題の「スナックはやぶさ」をモチーフにして、スナックのママ（ヒカル、38）と常連客（ヤマト、32）の軽妙な掛け合いを曲にした。

ヒカルは「幼いころから演歌が大好きで、スナックに行く機会が多かった。そこでたくさんのママさんと出会ってきました。子どもながらに、間近でママのしぐさを見てきた。それを思い出しながらなりきって歌っています。デュエットソングの愛唱歌になってほしい」と願った。

「ママになれ」と提案された時は「2カ月くらいは『どうしよう…』と迷いました。でもスイッチ1つでなりきることができた。役作りで4キロのダイエットにも成功しました。絞りましたわ。きれいかしら？」としなまで作ってみせた。

ヤマトは「コロナ禍の時にどうやってファンの皆さんに喜んでもらえるかを考えて、悩み相談の動画ができました。それが今回の新曲のテーマになったんです。YouTubeでは色恋の話はなかったが、新曲のママと常連客のやりとりを楽しんで欲しい」と続いた。

スナックの思い出としてヒカルは「すてきなウィッグをかぶったママさんが多かった。そして歌の上手な方が多いし、どんなお客さまでもトークを合わせられる。すばらしいです」。

ヤマトは「自分も祖父母に連れられてスナックにはよく行っていました。デビューしてからもキャンペーンで何度も行きました。どこの店のママさんも個性が強烈だった。新曲のキャンペーンでスナック回りをしたい。どこでも行きますので紹介をしてください」と呼びかけた。

ヒカルも「期間限定でスナックをやりたい。やっちゃおうかしら。今の時代は何でもやらないと」とノリノリだった。【松本久】