WBCでの投打二刀流に“疑問符”　米メディアが大谷翔平の投手としての出場に異論「別問題。腕は休養させ続けることが望まれる」

投手として25年に復帰したばかりの大谷(C)Getty Images

球界が沸き返る決断となった。

現地時間11月24日、大谷翔平（ドジャース）は自身のインスタグラムを更新。注目されていた来春に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を正式に表明した。これで2023年大会に続く連覇に向け、井端ジャパンの屋台骨が出来たと言えよう。

【動画】最後は大谷翔平がトラウトから三振！侍ジャパンが「世界一」を奪還した瞬間の歓喜の映像

かねてから大谷をはじめとする日本人メジャーリーガーの参戦を求めていた井端弘和監督。主催するWBCIか側との交渉が続いていた中で、大黒柱となり得る二刀流スターの参戦決定は、NPB組も含めたチーム編成を図っていく上で重要なファクターとなった。

もっとも、現時点で懸念されるのは、大谷の起用法だ。

今年6月に右肘側副靭帯の損傷から約2年ぶりに投手として復帰したばかり。ポストシーズンを含めて登板試合数18、消化イニング数67.1と決して多くはないが、蓄積した疲労がどこまで負傷個所に影響を及ぼしているかは不透明である。ゆえに世間に期待される投打二刀流での起用は難しいのではないかとも見られている。

実際、ドジャースは参戦そのものに消極的だったとされている。ABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」で「（出場判断は）選手が決めること」としたデーブ・ロバーツ監督も「個人的には出場してもらいたくないです」と発言。さらに「26年シーズンに向けてしっかりと休養を取ってほしい」と球団としての“本音”を打ち明けていた。