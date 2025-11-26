Ž¢Æþ¹ñÀ©¸ÂŽ£¤Ç¤âŽ¢¶¯À©Á÷´ÔŽ£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä"ÀÅ¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬"¤«¤éÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤¤¤ÞÂÇ¤Ä¤Ù¤³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö
¢£¡Ö³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡×¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë3¤Ä¤ÎÇØ·Ê
Ä¾¶á¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Áý²Ã¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤ÎµÄÏÀ¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¼õÆþ¤ì¡¦Ãá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¼ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤¬Âç¤¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹½Â¤¤È¤·¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÊÑ²½¡×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤¬Å¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö3¤Ä¤ÎÊÑ²½¡×¤òÀè¤Ë¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¹ñÎÏ¤ÎÄã²¼
3¡¥À¯¼£¤ÎÉåÇÔ
¤³¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ÇÆüËÜ¤ÏÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤È³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤¬¤É¤¦´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½1¡¡ÎÌ¼ÁÅ¾²½¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È
¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¤á¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¢¤ëÎÌ¼ÁÅ¾²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÎÌ¼ÁÅ¾²½¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥Ø¡¼¥²¥ë¤¬Äó¾§¤·¤¿ÊÛ¾ÚË¡¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¸¶Íý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ÖÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤¬É¬¤ºµ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¢£10Ç¯´Ö¤Ç¿Í¸ýÈæÎ¨¤¬3¡ó¤ËÇÜÁý¤·¤¿
Ä¾¶á¤ÇÆüËÜ¤ËºßÎ±¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ÏÌó377Ëü¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁí¿Í¸ý¤Î3¡ó¤Î¿å½à¤Ç¤¹¡£10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÈæÎ¨¤¬1.5¡ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é10Ç¯´Ö¤ÇÎÌ¤¬ÇÜÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£20Ç¯Á°¤Î2005Ç¯¤¬Ìó670Ëü¿Í¡¢2015Ç¯¤¬Ìó2000Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤éº£Ç¯¤Ï4000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤¬É¬Á³Åª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ø¡¼¥²¥ë¤¬·Ç¤²¤¿¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ëº£¡¢ÆüËÜ¤Î³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¼ÁÅªÅ¾´¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¿Í¿ô¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¼Ò²ñ¤È¤ÎíÂíà¤Ï¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Î¼Á¤¬°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÑ²½2¡¡¹ñÎÏ¤ÎÄã²¼
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¾õ¶·²¼¤ÇÆüËÜ¤Ï2¤Ä¤á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤êGDP¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÎÙ¤Î¡Ö´Ú¹ñ¡×¡ÖÂæÏÑ¡×¡Ö¹á¹Á¡×¤è¤ê¤â²¼¤Ë
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤êGDP¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÀê¤á¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Î·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IMF¤¬È¯É½¤¹¤ëÄ¾¶á¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤êGDP¤ÏÌó32000¥É¥ë¤ÇÀ¤³¦38°Ì¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£G7¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀè¿Ê¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤¬5Ëü¥É¥ëÁ°¸å¤Î¿å½à¤Ê¤¤¤·¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ê¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤«¤Ê¤ê°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¥¢¥¸¥¢¼þÊÕ¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥é¥ó¥¯¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÆüËÜ¤è¤ê²¼¤Ë¤¤¤¿´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤ÏºÇ¿·¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì33°Ì¡¢37°Ì¤ÈÆüËÜ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¿ÍOL¤¬¡Ö°Â¤¤°Â¤¤¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¹á¹Á¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÀ¤³¦20°Ì¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀè¿Ê¹ñÊÂ¤ß¤Î¿å½à¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤êÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤«¤éË¬Æü¤·¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÆüËÜ¤Ï²¿¤â¤«¤â°Â¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¡×
¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö°Â¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Î²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«
¤µ¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç²¿¤¬°ìÈÖÌäÂê¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÆ¯¤¼ê¤«¤é¸«¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤ÇÆ¯¤¯¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤ÉÌÙ¤«¤ë¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤Îµ»Ç½¤â¿È¤ËÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÄ¹Ç¯µ»Ç½Ï«Æ¯¼ÔÀ©ÅÙ¤Î¾å¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¿¤ÀÆ±Á³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ»Ç½Ï«Æ¯¼Ô¤òÆüËÜ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ä¥±¤¬É½ÌÌ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸õÊä¼Ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤ØÁ÷¤ë¸õÊä¼Ô¤Î¼Á¤¬¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¹ñ¡¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤·µ»Ç½¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤¬±þÊç¤¹¤ë³ä¹ç¤ÏÅöÁ³Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á10Ç¯Á°¤Ë¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡¢
¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ç¿¦¾ì¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÌò¤Ë¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤á¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÊÑ²½3¡¡À¯¼£¤ÎÉåÇÔ
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï3¤Ä¤á¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝµ¡´Ø¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ë¡ÖÉåÇÔÇ§¼±»Ø¿ô¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÉåÇÔ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»Ø¿ô¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ø¿ô¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï4¤Ä½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤ÆÀ¤³¦20°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÎ¢¶â¡×¤è¤ê¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ï
À¯¼£¤ÎÉåÇÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀ¤³¦¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¶áÇ¯¡¢¤½¤ÎÉåÇÔ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹ñºÝµ¡´Ø¤Ë¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉåÇÔÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÆ±½ç°Ì¡£¹á¹Á¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¡£·Ù´±¤Î±ø¿¦¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤¬28°Ì¤ÈÆüËÜ¤è¤ê¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë²¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤Þ¤Àµß¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¯¼£¤ÎÉåÇÔ¤È¤¤¤¦¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¯¼£²È¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬Î©·ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´±Î½¤Ë¤è¤ëÊ¸½ñ²þãâ(¤«¤¤¤¶¤ó)¤ä¡¢µõµ¶ÅúÊÛ¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£ÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÈÈºá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤ªÌÜ¤³¤Ü¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿¯Î¬ÌäÂê¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿¯Î¬¤È¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¾å¤²»Ï¤á¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢³°¹ñ¤¬¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ¤Ë¥·¥ó¥Ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥Ñ¤¬À¯¼£¤ä¹ÔÀ¯¤ÎÃæ¿õ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÆâÀ¯¤òº¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¹ñÀ¯¤¬³°¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÏÄ¹¤é¤¯¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶áÎÙ½ô¹ñ¤Î±Æ¶Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÉåÇÔ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÏÃ¤È¤É¤¦´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Çò¥¿¥¯¡¢°ãË¡²òÂÎ¶È¼Ô¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÍýÍ³
À¯¼£²È¤ä´±Î½¤Î±ø¿¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ê¸ý¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ß¤ì¤Ð¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ïµö²Ä¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³«È¯°Æ·ï¤Ë¤Ê¤¼¤«¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£µö²Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´ë¶È¤«¤éÃ¯¤«¤ËÎ¢¶â¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÎ¢¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤¬½ã¿è¤ÊÌ±´Ö´ë¶È¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë³¤³°¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò³°¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©
¤½¤ì¤¬µÄ°÷¤Ê¤Î¤«»ÔÌò½ê¤ÎÌò¿Í¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¬³°¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¼ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÎ©¸ø±à¤ÇÌÚ¤¬ÀÚ¤êÅÝ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¶õ¹Á¸¼´Ø¤ËÇò¥¿¥¯¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÊÂ¤ó¤À¤ê¡¢Ë¡Î§¤Î¼ê½ç¤ò¼é¤é¤Ê¤¤²òÂÎºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤Î¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬¤ª¤á¤³¤Ü¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ß¤á¤è¤¦¤ÈÆ°¤¯À¯¼£²È¤ä´±Î½¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÎÏ¼Ô¤¬¿ÈÆâ¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î3¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸½ºß¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Îº¬´´¤Ç¤¹¡£
¢£¤À¤«¤é¹â»ÔÆâ³Õ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë
³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¼ÁÅª¤ËÌäÂê¤¬ÊÑ¼Á¤·¤¿¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍ¥ÎÉ¤Ê³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÆüËÜ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤ÎÉåÇÔ¤Ë³°¹ñÀ¯ÉÜ¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ËÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÂÐ±þ¤ÎÂ®¤µ¤¬»Ù»ýÎ¨¤Î¾å¾º¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¼éÇÉ¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤Ê¤éÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»Ù»ý¼Ô¤Î´üÂÔ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤ò¤¦¤Ä¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£ºÇÄãÄÂ¶â¤ò2000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë
3¤Ä¤ÎÌäÂê¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È3¤Ä¡¢ÆüËÜ¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÄó¸À¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏÎÌ¤¬¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¤¦¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¤ÎÎ®Æþ¤ÏÎÌÅª¤ËÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÌ±ÌäÂê¤Ç¶ì¤·¤à²¤½£³Æ¹ñ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÈæÎ¨¤¬10¡óÂæ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÌ¼ÁÅ¾²½¤Ï¤µ¤é¤Ë²¤ÊÆ¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÄøÅÙ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë3¡ó¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤á¤ÎÄó¸À¤È¤·¤Æ¡Ö¿·µ¬¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£±Ê½»¼Ô¤ä¤¹¤Ç¤ËÏ«Æ¯¥Ó¥¶¤ÇÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¿·µ¬¤Ë¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò¤¿¤È¤¨¤Ð2000±ß¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Õ¤¿¤ÄÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï´ë¶ÈÂ¦¤¬Í¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Í¤·¤«¸Û¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼ÔÈæÎ¨¤¬ÄäÂÚ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹Í¥ÎÉ¤Ê³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¤é¡¢µ»Ç½Ï«Æ¯¼Ô¤Î³°¹ñ¿Í¤ò¡ÖºÇÄãÄÂ¶â°Ê²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â²Á¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤ÅÝ¤·¤ÆÀ§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎÃÏ°ÌÄã²¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂÔ¶ø¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¿ô¤ÎÍ¥ÎÉ¤Ê³°¹ñ¿Í¤¬¤á¤¶¤¹¹ñ¤Ø¤ÈÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏDX¤Ë¤«¤«¤ï¤ëµ¬À©´ËÏÂ¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁíÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¤è¤ê¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏDX¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´Ö¤Î»Å»ö¤¬AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¤¬¤ª¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬²áµî10Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò³¤³°ÊÂ¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¤Î¿ô¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ò³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¿ôÎÌ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·ÐºÑ¤¬º®Íð¤ò¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤á¤ÎÄó¸À¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌÜ¤Ë¤ß¤¨¤Ê¤¤¿¯Î¬¡×¤ò»ß¤á¤ë°ì¼ê
3¤Ä¤á¤ÎÄó¸À¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¤ß¤¨¤Ê¤¤¿¯Î¬¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÄó¸À¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤Î¸¢¸Â¤ò¼«¼£ÂÎ¤è¤ê¤â°ìÃÊ¶¯¤¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤ä³°¹ñ´ë¶È¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¼«Í³¤ËÅÚÃÏ¤òÇã¤¤¡¢¤½¤³¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤ò³«È¯¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¡ÖÌÜ¤Ë¤ß¤¨¤Ê¤¤¿¯Î¬¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤È¡¢°ãË¡¤Ê³«È¯¤ä°ãË¡¾õÂÖ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤Î³èÆ°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤òµöÇ§²Ä¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤¬Ãø¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¹ñ¤Ë¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Ù»¡¤Ë¤ÏFBI¤È¤¤¤¦½£¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÁÜººµ¡´Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁûÍð¤¬µ¯¤¤ë¤È·Ù»¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·³Ââ¤¬¤½¤ì¤òÄÃ°µ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ÔÌò½ê¤Î¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ï´É³í¤ò¹ñ¤Ë°Ü¤·¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¤ä¸©ÃÎ»ö¤¬½Ð¤·¤¿µö²Ä¤òÂç¿Ã¤¬¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤»ö°Æ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤¬Íý²ò¤¹¤Ù¤¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤³¤È
¤¿¤À¤³¤ÎÂÐºö¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë³°¹ñ¤ÎÐúÑ´¤¬À¯¸¢¤ÎÃæ¿õ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¶òºö¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç½ô¿Ï¤Î·õ¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Íý²ò¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ïº¬¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç³°¹ñ¿Í¤ËÀÕÇ¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤Æ¤â²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÆüËÜ¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤À¯¼£ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÎëÌÚ µ®Çî¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡£Ì¤ÍèÍ½Â¬¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£·ÐºÑ¥¯¥¤¥ºËÜ¡ØÀïÎ¬»×¹Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£¸µÃÏ²¼¥¯¥¤¥º²¦¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤¤·ÐºÑÃÎ¼±¤«¤é¡¢¹¤¯¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ç´ë¶È¤ä·ÐºÑ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢·Ð¸³¤âÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È ÎëÌÚ µ®Çî¡Ë