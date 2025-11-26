プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で行われ、今年のプロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる「正力松太郎賞 特別賞」を受賞したドジャースの山本由伸投手（27）がVTR出演した。

13日に行われた選考委員会で、ソフトバンクを日本一に導いた小久保裕紀監督（54）が正力賞、大リーグのワールドシリーズ（WS）でMVPに輝いた山本が同特別賞に選出された。小久保監督とともに初受賞。昨年まで2年連続でチームメートの大谷翔平投手（31）が選出されていた。

小久保監督のあいさつ後に会場の大型画面に“登場”したスーツ姿の山本は「ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸です。この度は伝統ある正力松太郎賞特別賞という、身に余る光栄な賞をいただき、心より感謝申し上げます。ドジャースに移籍して2年目の今シーズンは、東京シリーズで開幕投手を務め、ワールドシリーズ優勝決定の瞬間をマウンドで迎えられた、充実したシーズンを送ることができました。このようにアメリカで新しい挑戦ができているのも、日本で過ごしたオリックスバファローズでの日々、そしてこれまで関わっていただいた監督、コーチ、チームメート、そして何よりも日本のファンの皆さまのおかげだと強く感じています。今後もこの賞に恥じぬよう、さらなる高みを目指していきたいと思います。本日は本当にありがとうございました」と語った。

WSでは第2戦に先発し9回1失点完投。中5日で先発した第6戦でも6回1失点と好投し、さらに「中0日」で第7戦は救援登板してWS連覇の胴上げ投手になった。01年ランディ・ジョンソン（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりのWS3勝で、日本選手では09年松井秀喜（ヤンキース）以来のMVPに輝いた。