¡Ú°ìÌä°ìÅú¡ÛÄÌ»»1600¾¡Ã£À®¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ö¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¡×¡¡´ý»Î40Ç¯¤Ç¤ÎÀáÌÜ¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¾´ý¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤Ï26Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç»Ø¤µ¤ì¤¿Ä«ÆüÇÕ2¼¡Í½Áª¤ÇËÜÅÄÔ÷Ï»ÃÊ¡Ê28¡Ë¡¢ÀéÅÄæÆÂÀÈ¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢¼«¤é¤Î»ý¤ÄÎòÂåºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¤ò1600¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿±©À¸¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1600¾¡731ÇÔ¡£ÂÐ¶É¸å¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¡½¡½ÄÌ»»1600¾¡¤Î»×¤¤¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡£
¡¡¡Ö´ý»ÎÀ¸³è¤â40Ç¯¡£¤º¤¤¤Ö¤óÂÐ¶É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£º£Æü¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ï¡©
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¼ã¼ê¤Î´ý»Î¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÀï¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤Î¸¦µæ¤Ç½øÈ×¤ÎÀï½Ñ¤â°ÊÁ°¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÊÑ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËè²ó´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£Ç¯²ñÄ¹¤òÂà¤«¤ì¡¢´ý»Î¤ËÀìÇ°¤µ¤ì¤¿¡£¾´ý¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤ÊýÅù¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¡©
¡¡¡ÖÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤Æ¾´ý¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÂÐ¶É¤ÎÃæ¿ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¡©
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¾´ý¤ÎÊÙ¶¯¡¢¸¦µæ»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤À¤¤¤Ö¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¾å¤ÎÊý¡Ê²ñÄ¹¿¦¡Ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤è¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½»î¹Ôºø¸í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡¡¡Öº£¤ÎÀï½Ñ¤È¤¤¤¦¤«½øÈ×¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄêÀ×¤¬¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²áµî¤Î·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÆü¡¹»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½1600¾¡¤È¤¤¤¦¤½¤Î¿ô»ú¡¢µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
¡¡¡Ö¾´ý¤Ï²¿½½Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¾ï¤Ë¿·¤·¤¤·Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡©
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¶á¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ýÎÏ¤ÎÊý¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Î²¦ºÂÀï¤ÏÄ©·è¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ËÆ£¾¢¼·ÃÊ¤¬²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£±©À¸¶åÃÊ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¸¦µæ¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ½ªÈ×¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¤«Ç´¤ê¤È¤«¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¼åÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤´ý»Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î´ýÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤«°ì¤Ä¤Î»É·ã¤È¤¤¤¦¤«ÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡½¡½AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡¡Ö¡ÊAI¼ê½ç¤Î¡Ë°Åµ¤ÎÉôÊ¬¤Ï°Åµ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¡£´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï°Åµ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÍå¿ËÈ×¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÉý¤Î¹¤µ¤È¤«½ÀÆð¤µ¤È¤«Æ±»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë100´ü³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡©
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ì¶É°ì¶É¤òÃúÇ«¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¡£Ä¹¤¤»ëÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦²¿½½Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ö´ÖÅª¤Ê¤³¤È¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×