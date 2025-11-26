プロボクシング元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が26日、都内で会見し、来年2月19日に後楽園ホールで行われる「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 149」で再起戦を行うことを発表した。

6月19日に世界初挑戦でWBO世界同級王者だったブライアン・ノーマン（25＝米国）に5回KO負けして以来、約8カ月ぶりの復帰が決まり、「日本人史上初のウエルター級世界王者になる男、佐々木尽です」とお決まりのあいさつ。対戦相手は未定だがセミファイナルで登場予定で「世界を目指す覚悟を日々持って仕上げていく。相手うんぬんではなく、新しい自分を楽しみにしてほしい」と宣言した。

ノーマン戦後はダメージ残っていたこともあり約2カ月の休養を経て9月からジムワークを再開。それでも練習後は「吐き気やクラクラする感じがあった」と“後遺症”があったことを明かした。徐々に練習強度などを高め、10月下旬から本格的な練習を開始。今月からはスパーリングも行っており「100％回復しているとは言えないが、反射神経はアップしている」と強調。また同時期から新たに取り組むフィジカルトレーニングの影響もあり、「バネや回転で体全身で連動させる筋トレを取り入れた。体がめっちゃ強くなってぶれなくなった。脳と体の伝達が早くなって思ったように動ける」と早くも成果を実感している。

ビッグマウスは健在だった。自身が敗れたノーマンは22日（同23日）にサウジアラビア・リヤドで行われたWBO世界同級タイトルマッチでデビン・ヘイニー（27＝米国）からダウンを奪われるなど判定負けし王座から陥落。「自分が戦ったノーマンに勝ってほしい気持ちだった」と複雑な胸中を明かすも「自分とヘイニーなら割といける…相性いいんじゃないかと思う。恋愛みたいにボクシングにも相性ってあるじゃないですか」と真剣な表情で世界3階級制覇王者に宣戦布告。「厳しいという感覚より燃えましたね、心が。もう少し自分がボクシングを知っていけば必ず届くと思っている」とレベルアップを図り世界再挑戦に備える。

来年には東洋太平洋同級王者・田中空（24＝大橋）への挑戦も予定する。会場は「丸い会場で…」と多くは語らなかったが、同5月に計画される、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（27＝M・T）が激突する計画が進められている“東京ドーム決戦”の前座に出場する可能性も浮上。大型興行参戦につなげるためにも負けられない再起戦へ「絶対に勝つ、そこだけ。自分に足りなかったものを、世界チャンピオンになるために全て磨き上げていきたい」と力強く語った。