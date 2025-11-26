「過酷な撮影でしたね」山崎賢人、『今際の国のアリス』オフショットに反響！ 「等身やばくない？」
俳優の山崎賢人さんは11月25日、自身のInstagramを更新。ドラマ『今際の国のアリス』シーズン3（Netflix）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。（※崎は「たつさき」）
【写真】山崎賢人の“過酷な撮影”ショット
ファンからは「大人気ですね」「ほんとに今際の国のアリス最高すぎた」「過酷な撮影でしたね」や「スタイル良すぎですね」「等身やばくない？」「イケメンすぎて眩しいです」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】山崎賢人の“過酷な撮影”ショット
「イケメンすぎて眩しいです」山崎さんは「今際の国のアリスシーズン3配信から2ヶ月！」とつづり、5枚の写真を投稿。「#AiB3」「#おみくじ」など、場面ごとのオフショットを載せました。特に「#濁流」と説明した5枚目では、水面に浮かぶ山崎さんが写っており、大変な撮影だったことがうかがえます。
過去にもオフショットを公開10月24日の投稿でも、同ドラマのオフショットを公開していた山崎さん。ボロボロのシャツに傷の入った顔という、ドラマでなければ驚くような姿です。ファンからは「裏でのたくさんの努力が見られて嬉しい」「とてもハンサム」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)