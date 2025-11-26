飼い主が犬や猫を飼えなくなったらどうなるのか。NPO法人「人と動物の共生センター」代表で獣医師の奥田順之さんは「所有権を放棄された犬猫は、全国の保健所や動物愛護センターに収容される。この時点で殺処分される頭数は大幅に減少しているが、弊害も起きている」という――。

■「1週間放置」は命にかかわる

「患者さんの犬が、無人の家に取り残されています。もう1週間になります。どうにかなりませんか？ ミニチュアダックスフントです」

2025年3月、関西の大学病院の病棟看護師さんから電話がありました。応対した私に緊張が走ります。春なので水さえあれば、生存の可能性は十分ありますが、1週間もの放置は命に関わります。それにしても、ほかに相談できる場所はなかったのかという疑問が浮かびました。当団体の所在地は岐阜県、現場は関西です。

「動物愛護センターには相談しました。でも、犬を連れてきてもらえるなら引き取るけれど、引き取りに行くことはできないと言われました。保護の費用は飼い主である患者さんがなんとかできるそうです。お願いできませんか？」

行政は、基本的に法令で定められた業務しか行うことができません。飼い主の家に引き取りに行くということは、業務の範囲外になってしまうため、たとえ放置すれば死んでしまうことが明らかな動物がいても例外的に動くことはできないということなのでしょう。

愛護センター側も、飼い主宅に訪問して引き取ることが、業務として定められていなければ、職員の一存で動くことはできません。そこに勤める職員の皆さんも、きっと悔しい思いをすることも多いのではないかと思います。

「わかりました。すでに間に合わないかもしれませんが、可能性を信じて、当団体でできる限りの対応をします」

■自分の糞尿にまみれたダックスフント

とはいえ、私自身すぐに関西へ向かえる状態ではありませんでした。そこでまず、ペット後見事業者勉強会でお世話になっている関西のペットシッターさんに連絡。緊急対応をお願いできるか相談しました。

「1週間も放置されているんですか。今すぐ向かわなければなりませんね」

心強い言葉をいただき、すぐに飼い主さんの入院する大学病院に直行してもらいました。そこで鍵を受け取り、ご自宅へ。最悪の事態も想像しながら中に入ると、そこにミニチュアダックスフントのアミちゃんが糞尿にまみれた状態でいたのでした。

「アミちゃん、1週間もひとりだったのに、元気があって食欲もありました。良かったです。今回は、お水とゴハンを替えて、ある程度綺麗にしたものの、可能な限り早く、場所を移動させるべきです。岐阜からはいつ来られますか？」

「明日、何とか向かうことができます。昼には保護できるかと」

■病室にいる飼い主から託された命

翌日、急遽予定をキャンセルして、関西に向かいました。鍵を受け取りに大学病院へ向かうと、話すのもままならない状態の飼い主さんと会うことができました。

「どうか……よろしく……おねがい……します」

十分に言葉を交わすことはできませんでしたが、その思いを受け取り、いざご自宅へ向かいました。床は糞尿まみれで、足の踏み場もない状況でした。放置期間は1週間ですが、おそらくその前から十分な世話ができなかったものと思われます。私はアミちゃんをクレートに入れて保護し、そのまま岐阜に戻りました。

その後、アミちゃんは岐阜で新しい飼い主を探すこととなり、執筆時点も募集を継続しているところです。

ペットに関わる対応は、看護師さんにとっては本来業務の範囲外です。飼い主さんが看護師さんに苦境を伝え、親切な担当看護師さんが当団体に連絡をしてくれたこのケースは、幸運が重なったことで、アミちゃんの命が救えました。

しかし、そうでないケースも多く発生しているのが実情です。そして、今後、アミちゃんのように、入院時に取り残されたり、行き場のないペットの問題は、増え続けていくことが容易に想像できます。その具体的な状況について、次に詳しく説明します。

■「殺処分ゼロ」が相次ぐ裏側では…

近年、全国的に保健所に収容される犬猫の数は減少し、都市部を中心に殺処分ゼロを達成する自治体がいくつも出てきています。

令和5年度、全国の保健所や動物愛護センターに飼い主から所有権放棄された犬猫の数は1万588頭、飼い主不明の犬猫を含めた収容総数は4万4576頭でした。そのうち、殺処分数は9017頭で、ついに1万頭を下回りました。50万頭が殺処分されていた20年前から状況は大きく変わりました。

殺処分ゼロの自治体が出はじめたのは2010年代で、先行して犬の殺処分ゼロが実現していきました。2020年代には猫を含めた殺処分ゼロを達成する都市も出始めています。

殺処分の大幅な減少や殺処分ゼロは、もちろん歓迎すべきことです。しかし、問題はそう簡単ではありません。殺処分される犬猫が減ると同時に、保護される犬猫も減ったかというとそうではありません。正確な統計はありませんが、保護団体にいる保護犬猫が減っている様子はありません。

出所＝『自分の死後も愛犬・愛猫を幸せにする方法』P25

■保健所をスルーするとカウントされない

保護団体に保護される犬猫が減少しない理由は主にふたつあります。

ひとつ目は、殺処分ゼロに向けて、譲渡の難しい犬猫の引き受けと、長期保護が多くなっている点です。殺処分ゼロに到達していなかった10年ほど前まで、保護団体は比較的譲渡されやすい犬猫を優先的に保護していました。

しかし、殺処分ゼロを達成しようという社会的なムーブメントが盛り上がるにつれて、譲渡されにくい高齢犬猫や、病気のある犬猫、攻撃行動などの問題行動がある犬猫の引き受けが増えました。当然新しい飼い主は見つかりにくいため、長期間保護団体にいることになります。

保護犬猫が減っていないふたつ目の理由は、飼い主から保護団体への直接的な保護依頼が増えていることです。「殺処分ゼロ」が一般化したことで、「なるべく殺処分を避ける対応をしなければ」という動物愛護意識は以前よりも浸透しています。そのため、飼えなくなった飼い主や周囲の人が「保健所に連絡すると殺処分される」と考え、直接保護団体に保護を依頼するケースが増えました。

しかし保健所をスルーした保護は行政の統計には出てきません。そのため、保護団体に直接持ち込まれる犬猫はむしろ増加しているのに、環境省の統計では、年々引き取り数が減少しているという矛盾が生まれているのです。保健所に収容される犬猫の数が減っているからといって、飼えなくなる犬猫が減っているというわけではないのです。

■「殺処分ゼロ」が動物を苦しめている

「殺処分ゼロ」は、本来動物を守るという目的のためのスローガンであり、設定された一つの目標だったはずです。しかし、その言葉があまりにも人の感情を捉え、強すぎるメッセージを伝えたために、「殺処分ゼロ」にとらわれることで、結果として、不適切な飼育に陥り、動物福祉を侵害し、動物を苦しめてしまう事態が発生しています。

ほとんどの動物保護団体は、動物福祉に配慮し、健全な運営を行っています。しかしながら、一部にはそうではない団体や施設があります。殺処分ゼロのために、犬猫を引き受け続けた結果、保護団体や保護ボランティア個人宅で多頭飼育崩壊が発生しています。

■多頭飼育崩壊が相次いでいるワケ

保護団体の多頭飼育崩壊とは、その言葉通り収容しきれない、世話できないほど多くの動物を抱えることで日常的な世話やケアが行き届かなくなり、糞尿を片付けることもできず不衛生な状態となり、場合によっては動物を死なせてしまうような状態を指します。

このような劣悪な飼育は、一部のブリーダー等で問題視されていましたが、それが一部の保護団体・保護ボランティアでも発生しています。近年も年に数件、保護団体による多頭飼育崩壊が発生し報道されています。

殺処分ゼロの実現には、これまで殺処分対象とされていた譲渡されにくい犬猫の保護が不可欠です。病気や障害があったり、人に対する攻撃行動や極度の怖がりがあれば、新たな家庭に迎えてもらうには時間がかかり、保護団体で終生飼育をするケースも少なくありません。当然収容頭数は増加していきます。しかし、飼育放棄される犬猫は次々と発生します。殺処分が再開されないようにと、無理をしてでも保護するわけです。

■使命感だけでは保護し続けられない現実

「殺処分されるくらいなら、ちょっと狭いけど、無理してもう1頭保護しよう」

「私が保護しなければ、この子たちは殺処分になってしまう」

その判断の積み重ねが保護団体の詰め込み飼育・多頭飼育崩壊を生んでいきます。目の前の命を救わなければという使命感から保護活動をはじめた方の中には、自分の財産をなげうって活動される方も少なくありません。

しかし、本当に財産が尽き、人の生活もままならぬ状態となれば、当然、保護動物の食費や医療費も確保できません。

保護活動はお金も体力もいりますが、多くの保護団体は組織化されておらず、代表者や中心メンバーのマンパワーに支えられている団体がほとんどです。代表者や中心メンバーが動けなくなれば、保護活動の継続は難しくなります。高齢になり、仕事を辞め、病気を抱え、財産を食いつぶしながら多数の動物を保護する事例は少なくありません。

客観的に見れば当然、保護活動からの引退を考えるべきだと思うのですが、「目の前に殺処分されるかもしれない動物がいるから、引退したくてもできない」と続ける人もいます。これは保護動物や保護活動そのものへの精神依存状態ともいえます。

■一時的に助成しても根本的解決にならない

先日、ある財団が動物保護団体への助成事業を検討しているとのことで、その審査に携わりました。その動物保護団体は、自宅で保護活動を行っており、自分の財産を保護活動に投じて、活動を行ってきたそうです。

収容頭数は30頭ほどで、なかなか譲渡しにくい中型犬以上の大きさの犬が中心でした。しかし、貯蓄が底をついてきて、このままでは保護活動を継続できなくなるため、財団に助成申請を行ったという経緯でした。

この団体を支援すべきかを問われた私は「現状の考え方では支援すべきでない」と強く主張しました。仮に助成したとしても、そのお金を使いきったら同じ状態になってしまうだけで、健全で持続可能な保護活動への変化は期待できないと考えたからです。

■犬が犬を咬み殺す事件も起きている

保護活動は「命を救いたい」という思いだけでは成立しません。命を救うためにかかるお金、人手、設備を調達する経営能力が必要です。

自分の目と手の届く範囲、たとえば、2〜3頭程度の保護や、1胎の子犬子猫たちの保護であれば、ボランティアの領域で実施可能でしょう。しかし、そうした個人のボランティア活動の域を超えた数十頭の保護活動を経営能力なしに行うことは、当人も動物たちも苦しめることになりかねません。

殺処分ゼロの弊害は、行政の施設でも発生しています。過密飼育から犬同士の咬傷(こうしょう)事故となり、咬まれた犬が死亡するケースも報告されています。

首長などが政策として殺処分ゼロを掲げる自治体は少なくありませんが、収容した犬猫すべてを殺処分しないということは、それだけ犬猫が施設に溜まってしまうことを意味します。

譲渡が進めば良いのですが、そう簡単ではありません。行政の施設では、大人の猫や、野犬出身の中型以上の人馴れしていない犬が、譲渡されずに残ってしまうケースが特に多いです。また、人がさわれない、職員でも散歩にいけないといった問題行動のある犬となると、保護団体に譲渡することもできず、行政の施設にとどまってしまうこともあります。

攻撃行動のある犬については、一般家庭に譲渡してもその後に咬傷事故が発生する可能性も否定できないため、譲渡についてはかなり慎重になりますし、安易な譲渡はできません。

■「危険な犬をどうすれば…」現場の戸惑い

先日、ある行政機関の職員から以下のような相談が寄せられました。

曰く、「全県的に殺処分ゼロを目指す流れとなった。これからは強度の攻撃行動など譲渡が難しく危険を伴う犬についても殺処分するのではなく、治療し譲渡することを目指すこととなる。収容数自体は減っており、新設の施設もあるため、すぐに収容限界を迎えるわけではないが、危険な犬を治療するノウハウは当県の職員にはない。果たして現実的に実施できるのか不安である」とのことでした。

行政の保護施設には大抵獣医師が勤務していますが、その獣医師が必ずしも行動学に精通しているかといえば、決してそうではありません。

■「ケージの中で一生隔離」か「安楽殺」か

神奈川県では、2025年度「強い攻撃性を示す個体等に対する動物福祉の観点からの対応に係る検討会」が開催されています。強い攻撃性のある犬を譲渡するのはやはり難しいのですが、一方で殺処分ゼロの方針の下、安楽殺をすべきかどうかについては議論が分かれています。

たとえば誰もさわれない、ケージから出ることができない犬が、そのままケージの中で長い一生を過ごすのが本当に幸せなのか、安楽殺をすることが苦痛からの解放になるのか、そうした判断は、熟議の上で行われなければならないでしょう。

この検討会には私も参加しますが、殺処分ゼロの先に、こうした議論が展開されている事実を、ぜひ多くの方に知っていただきたいと思います。

殺処分ゼロは綺麗な言葉かもしれませんが、その背後には、多くの問題があることも理解しなければなりません。

奥田 順之（おくだ・よりゆき）

NPO法人「人と動物の共生センター」代表、獣医師

獣医行動診療科認定医。岐阜大学獣医学課程卒獣医師。鹿児島大学共同獣医学部講師（動物行動学）。岐阜大学在学時、殺処分問題解決を目的とした学生団体を設立し活動。卒業後、社会的合意形成を支援するパブリック・ハーツ株式会社入社。社会教育プログラムの開発に携わる。NPOを起業するにあたり、社会的企業支援プログラムに参加。2012年NPO法人人と動物の共生センターを設立。飼育放棄の主な原因となっている問題行動の予防・改善を目的に、犬のしつけ教室ONELife 開業。2014年ぎふ動物行動クリニック開業。2017年に獣医行動診療科認定医取得。現在、同クリニックでは、年間150症例以上の新規相談が寄せられ、解決のサポートを行っている。2017年「ペット後見互助会とものわ」を設立し、ペット後見のサポートを開始。2025年までに約40件のペット後見契約を締結。ペットと自分の将来に悩む飼い主への支援を行っている。動物行動学・動物福祉学の専門家として、各行政検討会等の委員を務め、ペット産業の適正化に取り組んでいる。ペット防災活動にも取り組み、2021年NPO法人全国動物避難所協会設立。

（NPO法人「人と動物の共生センター」代表、獣医師 奥田 順之）