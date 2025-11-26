森崎ウィン「事務所が勝手につけた芸名です（笑）」本名告白に共演者驚き
【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の森崎ウィンが26日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。芸名の由来を明かす場面があった。
【写真】本名発覚の35歳俳優、スノメンバーとの親密ショット
ミャンマーで生まれ育った森崎は、中学2年生のときに今の事務所にスカウトされたことを回顧。芸名について、「昔は本名の『ウィン』だけでやっていたんですけど、ウィンだけだと『日本語を喋れない』って思われちゃうかもしれないから」とオーディションの際などに不利になる可能性を事務所が考慮したと前置きし、「『名字をつけよう』ってことでうちの事務所が勝手につけた芸名です（笑）」と説明した。また、本名については「ミャンマーの名前でウィン・チョウ・トゥー」と明かし、ミャンマー語で自己紹介。これに、MCの黒柳徹子は「わぁ〜」と驚いていた。
森崎は、1990年8月20日生まれ。ミャンマー出身。2018年に、スティーヴン・スピルバーグ監督の映画『レディ・プレイヤー1』で主要キャストに抜擢され、ハリウッドデビュー。映画『蜜蜂と遠雷』（2019年）で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞、2023年にはNHK大河ドラマ『どうする家康』で二代将軍の徳川秀忠を演じるなど輝かしい活躍を見せている。近年の主な出演作は、Snow Manの向井康二とともにW主演を務めた映画「（LOVE SONG）」（2025年）などがある。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆森崎ウィン、芸名の由来告白
◆ミャンマー出身俳優・森崎ウィンって？
