【天才現る】食洗機故障で夫婦げんか→息子のひらめきに14万いいね「良いかも」「届くまではあり」【ママリ】

食洗機が故障して夫婦の意見が割れ→息子「ぼく…」妙案に14万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿したエピソードです。コストのかかる家電が壊れた際、修理に出すか・新品を買うか迷うのではないでしょうか。耐用年数10年の食洗機が9年7か月目に壊れてしまったと話すぺんたぶさん。修理派の妻と意見が分かれたそうですが、そこへ息子さんから第3の案が出され…？

耐用年数10年の食洗機が9年7ヶ月目に壊れてしまい、



①数万円かけて修理する

②十数万円で新品にする



で妻と意見が割れている。



妻は「修理すれば13年はいける」と謎の自信を持ち、僕は「また壊れたら困るから買い替えよう」といい、むすこは「ぼく一回百円で洗うよ」と商売を始めようとしている。

修理か新品かで夫婦の意見が分かれていましたが、そこへ現れた息子さんの第3の意見「ぼく1回100円で洗うよ」に思わず吹き出してしまいました。



この投稿には「決まるまでは1回100円で息子さんにお願いしたら良いかもですね…🤣」「新しいのが届くまで息子くんの商売もありですね」といった、息子さんを応援する声も寄せられていました。



ご夫婦でよく話し合った上で、それまでは息子さんに手伝ってもらうのはいい経験になりそうですね。息子さんの提案にほっこりさせられた、素敵な投稿でした。

孫にハマり、バイトを始めた祖父に6万いいね！

ご紹介するのはどん💀(@don_dorei)さんのお父さんのエピソード。たびたび報道される、園の送迎バス内での園児置き去り事故。人的ミスが原因の悲しいニュースを聞くと、本当に心が痛みますよね。もしもかわいいわが子がそんな事故に遭ったらと思うと、耐えられない思いになると思います。



今回の投稿者・どんさんのお父さんは、かわいい孫がきっかけとなり幼稚園バスの搭乗員というアルバイトを始めたそう。

孫の可愛さにどハマり中の父親が空いた時間に幼稚園バスの添乗員バイト(一緒に乗って園児たちの安全を確認する仕事)を始めてて笑った。バスにだけ登場するオジサンとして園児の人気獲得を目指しているとのこと。

取り残される子を絶対に出さない、園児の命を守る仕事だと熱く語っててすげえ良かった。

「絶対に子どもを取り残さない」「命を守る」という熱い思いが素敵ですよね。自分の孫をかわいがるのみでなく、園の子どもたちを笑顔にし、その笑顔を守りたいとまで思うなんて、熱い思いを感じますね。



この投稿には「子どもの命を守る大切な仕事ですね」という声が。本当にその通りですし、熱い気持ちを持った搭乗員さんがいてくれるのはうれしいものですよね。人の補充以外に、カメラなどの機械による取り残し防止を検討している園もあると報道されています。悲しい事故がゼロになるよう、各園でしっかりと子どもたちを守る仕組みを講じてほしいですね。

「あのころと変わらないね」小1からの仲、夫の言葉に9200いいね

ご紹介するのは、チベスナ夫の限界オタク(@futon_is_my_bf)さんの投稿です。付き合いの長い友人や家族からの言葉はより心に染みますよね。



投稿者・チベスナ夫の限界オタクさんは、小1からの仲である夫に「あのころと変わらないね、ぼく達」と愛おしそうに言われ、ついうっかり泣きそうになったそう。こちらまで心が温くなるエピソードです。

©futon_is_my_bf

©futon_is_my_bf

私達小1からの仲なんだけど、夫が



「急にふざけたり、おてて繋いで笑いながら歩いたり、小学生みたいだ。あの頃と変わらないね、ぼく達。」



なんて愛おしそうに笑うから、ついうっかり泣きそうになった。

お2人でふざけたり、手を繋いで笑いながら歩いたりしたことを思い出し、そして変わらず隣にいるチベスナさんが愛おしく感じたのでしょうね。お二人の関係がすてきで、心にじんと染みます…。



この投稿には「この純愛小説はどこで読めますか？」「うっかりこっちまで泣きそうになった。尊い☺️」といったコメントが寄せられていました。この温かいエピソードが小説になりましたら、ぜひご一報いただきたいですね。お二人が積み重ねたすてきな関係に、こちらも温かい気持ちになる素晴らしい投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）