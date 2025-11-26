「大人だなあ」と女性を感心させるレストランでの振る舞い９パターン
デートでレストランを訪れたら、カッコよくスマートに振る舞いたいもの。では、女性が「素敵だな」と感じるのは、男性のどういう姿なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性120名へのアンケートを参考に、「『大人だなあ』と女性を感心させるレストランでの振る舞い」をご紹介します。
【１】帰り際、スタッフに「おいしかった」などと声をかける
「ちゃんとした社会人なら、基本的な気遣いができて当然だと思うから」（20代女性）というように、おいしい食事や心地よい時間に対してお礼を述べるのは、社会人のたしなみだと捉える女性もいます。店を出るまで気を抜かず、大人の振る舞いを心掛けましょう。
【２】女性がお手洗いに立った間などに会計を済ませる
「同年代だと出来る子がほとんどいないから、憧れます（笑）」（10代女性）というように、「気付かれないように払う」のはエスコートの定番ですが、実践率はそう高くないようです。払うタイミングひとつで女性に与える印象は大きく異なるので、奢るつもりなら試してみてはいかがでしょうか。
【３】店の落ち度があっても感情的にならず、丁寧に対応する
「店員の失敗を怒るでもなく穏やかに指摘し、謝罪は笑顔で受け入れる姿に、つい惚れぼれ…」（20代女性）というように、トラブル時の対応は男性の評価を大きく左右するもの。特に店側のミスに対しては、主張すべき点は主張しつつも居丈高にならないことが肝心かもしれません。
【４】テーブルマナーをわきまえた行動を自然に取る
「バカ話をしながらも、ナイフやフォークの扱いがきちんとしていて、育ちの良さを感じました」（20代女性）など、テーブルマナーが板についていると、女性の見る目も変わるようです。普段の食事でも意識するようにすれば、いざというときも自然に振る舞えるのではないでしょうか。
【５】料理に合わせたワインをさっと頼む
「お酒のことは分からないから聞かれても困る。手早く選んでくれると助かります」（20代女性）というように、飲み物の相談は、かえって女性の負担になることもあるようです。味の好みを確認しながらリードして決めるか、二人とも不慣れならお店の人に聞くとよいでしょう。
【６】女性が不慣れな場合は、あえてくだけた態度で気持ちをほぐす
「コース料理の食べ方が分からず緊張してたけど『そんなの俺も知らないし』と言われて急に気が楽になった」（20代女性）というように、女性が固くなっているときは、自分を一段下げて場をほぐすのも思いやりかもしれません。過去の失敗談で盛り上げるなど、話題の選び方にも気を配りましょう。
【７】高級店で知ったかぶりをせず、素直に質問する
「私だったら見栄を張ってしまいそう。素直に質問できるのは、自分に自信がある証拠だと思う」（20代女性）というように、気取らない態度に大人の余裕を感じる女性もいます。高級店ではついカッコつけてしまいがちですが、無理に背伸びしないほうがよさそうです。
【８】女性がメニュー選びに迷うようなら、オススメを言うなど助け舟を出す
「『ここは○○がうまいんだよ』とか、さらっと言われると、こなれてる感じがする」（20代女性）など、オーダー時のフォローの仕方で、女性に与える印象は変わるようです。１点に絞らず、食材の異なる複数のオススメ料理を挙げると、より選びやすくなるでしょう。
【９】行き付けの店で、オーナーやスタッフと親しげに接する
「ベタかもしれないけど、行き付けの店があるってカッコいい（笑）」（10代女性）というように、「行き付け」に連れて行くと、女性から羨望のまなざしを向けられるかもしれません。とはいえ別の女性と行ったことのある店は、避けるのが無難でしょう。
レストランに限らず公共の場では、デート相手に対してだけでなく、場への配慮も必要です。どちらもうまく両立させることが、「大人の男性」への第一歩かもしれません。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計120名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
