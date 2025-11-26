元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、長女・希空（のあ）の１８歳の誕生日を祝福した。

２６日にインスタグラムで「日付変わって…１１月２６日…希空が１８歳のお誕生日を迎えました １８歳…成人だね １８年前の今日、希空が私をママにしてくれた日 １８年という月日…正直、、、長かったです」とコメントし、希空の幼いころの写真を公開。「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず 世間からは色々と言われてしまう事もあり 沢山泣いた事もありました。でも希空が私を母にしてくれて 強くしてくれて頑張って来れたと思います！！ありがとう 今では友達のような関係性になり ぶつかる事もあるけど、そんな時間も希空と買い物行ったりご飯行ったり どんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せで ママにとって嬉しい時間です 最近は仕事が忙しかったりして会えないこともたたあるけど本当に毎日頑張ってる希空を見て感心してるよ」と続け、希空との２ショットを披露。「いつか一緒に仕事出来る日を楽しみにしています 改めて、希空 ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝しています はぁ〜自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…希空１８歳のお誕生日おめでとう 大好きだよ」とつづり投稿を閉じた。

辻は夫の俳優・杉浦太陽と２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空さん、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、今年８月に次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生している。