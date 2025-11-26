１１月３０日に京都競馬場で行われる白菊賞（牝馬限定、２歳１勝クラス、芝１６００メートル）に、現役最年長で兵庫競馬所属の川原正一騎手（６６）＝園田・フリー＝がベラジオレジーナ（牝２歳、西脇・松浦聡志厩舎、父フィレンツェファイア）とのコンビで１６年２月２０日以来、約９年ぶりにＪＲＡに参戦。騎乗すれば、同じ地方競馬所属だった的場文男元騎手の６２歳１か月２９日を抜いてＪＲＡ史上最年長記録となる。地方競馬では６４歳６か月２８日で史上最年長での重賞制覇を果たしており、ベテランにまたひとつ勲章が加わる。

いつもと変わらない気持ちで騎乗すると言いながらも「（史上最年長騎乗の）記録更新になるのはうれしいね」と顔をほころばせた。今年９月２４日には地方通算５９００勝を達成。同日にはゴールデンジョッキーズシリーズが開催されており、ＪＲＡから参戦していた戸崎圭太騎手のひと声で同シリーズに出場していた横山典弘騎手ら豪華な顔ぶれが記念撮影に加わり、快挙を祝った。今週の園田競馬でも２５日のメインレースを勝ち今年５０勝に到達。「人気馬に乗る時は（特に）気持ちが入る」と、円熟した手綱さばきと闘争心は衰えを知らない。

地方競馬との交流が本格化した９０年代後半からは、栗東の瀬戸口勉元調教師などの依頼を受け毎週のようにＪＲＡで騎乗。０４年大阪杯（当時Ｇ２）ではマグナーテン（父ダンジグ）に騎乗して、同師が管理していた２冠馬ネオユニヴァース（父サンデーサイレンス）と接戦を演じ惜しくも頭差２着に終わるなど重賞には手が届かなかったが、１９９７年のワールドスーパージョッキーズシリーズＶを筆頭にここ一番で存在感を示してきた。

それだけに「９年ぶりになるのか…。当時の関係者は定年を迎えほとんどいないけど、６０歳から７０歳のファンには覚えてもらっているはず」と、記録達成を自らの手で祝うべく静かに闘志を燃やしている。