◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者ワチュク・ナァツ―同級１４位・緑川創（２７日、東京・後楽園ホール）

元キックボクシング世界王者で東洋太平洋スーパーウエルター級１４位の緑川創（３８）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝が２７日、ボクシング転向５戦目でタイトルに初挑戦する。２６日は都内で前日計量が行われ、緑川が６９・７キロ、同級王者ワチュク・ナァツ（２８）＝八王子中屋＝が６９・５キロでクリアした。

３７歳でボクシングデビューし、わずか１年１か月と異例のスピードでタイトルに挑む緑川は「早いとは思うが、体力、年齢的にもありがたいなという気持ちがある。今やっているボクシングが通用しないとは思ってない。十分勝てる見込みもあるなと思う」と自信をみなぎらせた。

１８年間のキックのキャリアでは、新日本キック・ウエルター級王座、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級王座を獲得。タイトルマッチの大舞台を何度も経験してきた。「（キックのタイトル戦と）気持ちはあまり変わらない。今まで通り。もう格闘技だけでも９０戦を超えてきて（通算９４戦目）、いつも通り試合をする。ただ相手が強いチャンピオン、っていうだけです」と落ち着いた表情。「ナァツ君も気持ちが強いと思うので、お互い意地と意地のぶつかり合いで、色んな駆け引きがあるんじゃないかなと思う」と試合展開を思い描いた。

キック引退から４か月後の２３年６月に長男・路唯（ろい）くんが誕生。「チャンピオンになってベルトを巻いた姿で、息子をリングに上げたい」とボクシング転向を決意した。「倒せて勝てたら理想だが、その中でもボクシングを楽しみながら勝つことが大前提。そして、ベルトを巻いて長男をリングに上げたい」。王座を獲得し、父親としての夢をかなえる。

所属ジムの加山利治会長（５３）は「本当にもうベテランなんで、ちゃんと自分で分かってて試合もできると思いますし、相手が強くても淡々と試合できる。面白い試合になると思う」と王座獲得への期待を口にした。

王者のナァツは、７月の左右田泰臣（ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ）との王座決定戦に続き２戦連続でキック出身選手との対戦。「コンディションはいい。相手がキックボクサーだからとかじゃなく、シンプルにボクシングをやる感覚でやろうと思っています」と意気込んだ。

２４日にはＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）がキック王者出身の那須川天心（帝拳）を判定で下すビッグマッチがあったばかりだが「シンプルに、俺も負けてられないなと思いますよね」と話し、「スピードで圧倒したい。ＫＯで倒したいが、（緑川は）めちゃくちゃ打たれ強いと思うんで、判定では圧倒的な差で勝ちたい」と完勝宣言。「日本のベルトも、ＷＢＯアジアパシフィックのベルトも欲しいんで、勝って次につなげる試合をしたい」と今後の展望も描いた。

戦績はナァツが９勝（４ＫＯ）４敗２分け、緑川が４戦全勝（３ＫＯ）。

◆緑川 創（みどりかわ・つくる）１９８６年１２月１３日、東京都生まれ。３８歳。高校時代は野球部に所属。高校３年の１１月にキックボクシングを始め、新日本キックの中量級エースとして活躍。第８代新日本キックボクシング協会ウエルター級王座、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級王座を獲得。キックの戦績は８９戦５７勝（２５ＫＯ）２０敗１０分け２無効試合。２３年２月のキック引退後、ボクシングに転向し２４年１０月にＢ級（６回戦）デビュー。身長１７１センチの右ボクサーファイター。