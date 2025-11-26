山形市中心部に大正時代に建てられた旧吉池医院について、市は今後、土地などを取得し、中心部のにぎわいづくりに生かしていく方針を決めました。建物の保存、継承を目指して活動してきた人々は24日、最後の活動としてコンサートを開催しました。



山形市十日町の国道112号沿いにある旧吉池医院。24日夕方、かつて診察室だった部屋でコンサートが開かれました。

大正元年、1912年に眼科として開業した吉池医院。その後、小児科や皮膚科の診療所として長年、市民の健康を守ってきました。

建物のデザインは、4年後の1916年に建てられた旧県庁、いまの文翔館に生かされたとも言われています。

しかし、おととし（2023年）1月末に閉院し、その半年後に院長が亡くなりました。建物がなくなるかもしれないー。危機感を抱いた市民や建築関係者らは、有志のメンバーで「近代建築山形ミュージアム委員会」を立ち上げ、行動をおこしました。





近代建築山形ミュージアム委員会・熊坂俊秀 代表「山形の街の“個性”としてものすごく大事だと思った。なんとか残して使い続けるような形にならないかと活動を始めた」委員会のメンバーは、院長の親族に許可を得た上でおととし（2023年）11月から一般公開を実施し、学生による展示会やコンサートなど活用方法を模索してきました。10月の「山形国際ドキュメンタリー映画祭」では映画の上映も行われ、国内外の映画関係者や観客らが多く訪れました。11月までの2年にわたって行われた一般公開では、合わせておよそ7000人が訪れました。貴重な近代建築を中心市街地の活性化に生かそうと、山形市はことし9月の市議会で、旧吉池医院の土地の取得に向けた予算を可決しました。現在、取得に向けた手続きを進めています。建物は吉池家から寄付を受ける予定です。近代建築山形ミュージアム委員会・熊坂俊秀 代表「私たちの一番の力になったのは来館者が喜んでくれて、建物が残って使えるようにしてくれという励ましの言葉をずいぶんいただいた」委員会として最後の活動日となった24日、コンサートで演奏されたのは、旧吉池医院をイメージして作曲された「光の星霜」です。演奏した山形市のバイオリニスト・駒込綾さんは、去年3月から1年8か月にわたってこの建物でコンサートを続けてきました。バイオリニスト・駒込綾さん「運営している皆さんの熱量、気概。その気持ちを受け止めて私もそれに応えてきた。この建物の歴史、音楽の歴史を組み合わせて様々なコンサートを展開してきた」市民「すごく身近に演奏を聴くことができる。それがすごくいい。いろいろな人たちに見ていただきたい」「旧県庁とこの建物とどちらも輝いてほしい」委員会のメンバーの願いは、行政、企業、個人のそれぞれができることに取り組み、旧吉池医院など市内の近代建築を山形の“個性”として未来につないでいくことです。近代建築山形ミュージアム委員会・熊坂俊秀 代表「先につながる希望が見えたような気がしてほっとしている。建物が皆さんに活用されることが大事なので、一緒にみんなで考えていきたい」市は旧吉池医院の具体的な活用方法を検討していて、「街歩きで立ち寄る拠点などとして中心部のにぎわいづくりにつなげたい」としています。