２０２６年５月に任期満了を迎える米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の後任人事を巡り、米ブルームバーグ通信は２５日、トランプ大統領の周辺で国家経済会議（ＮＥＣ）のケビン・ハセット委員長が最有力候補に浮上していると報じた。

ハセット氏が就任すれば、トランプ氏の意向を受けて利下げを推進する可能性がある。

事情に詳しい関係者の話として伝えた。ハセット氏は今月２０日の米ＦＯＸニュースのインタビューで、「（自身が議長であれば）今すぐ利下げするだろう」と発言している。

また、後任の人事選定を主導するベッセント米財務長官は２５日、米ＣＮＢＣのインタビューで「大統領はクリスマス前に発表する可能性が非常に高い。年明けになるかどうかは大統領の裁量だが、物事は順調に進んでいる」と述べ、人選が最終局面にあることを明らかにした。

パウエル氏の後任人事を巡っては、ベッセント氏が１０月、ハセット氏のほか、ＦＲＢのウォーラー理事、ウォーシュ元理事ら５人に候補者を絞ったことを明らかにしていた。

トランプ氏はこれまで、早期の利下げに否定的な姿勢を示すパウエル氏を「遅すぎる男」などと繰り返し批判し、利下げを求めて圧力をかけてきた。ＦＲＢの独立性への懸念の高まりから、今年４月には一時、米国の株式・債券・通貨がそろって下落した。（ワシントン支局 田中宏幸）