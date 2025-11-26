【AFCチャンピオンズリーグエリート】成都蓉城 1−1 サンフレッチェ広島（日本時間11月25日／鳳凰山体育中心）

【映像】PKになった「疑惑の接触」（VAR確認あり）

アジアのクラブ王者を決めるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で、物議を醸す判定が発生。実況・解説やファンが騒然となった。

サンフレッチェ広島は日本時間11月25日、ACLEグループステージ5節で中国の成都蓉城とアウェーで対戦。スコアレスで前半を折り返したが、後半開始早々の50分にまさかの判定でPKを取られてしまう。

ペナルティーエリア内でパスを受けた成都のMFティム・チョウに、広島のDF荒木隼人が対応。上手く身体を寄せたが相手が倒れると、カタール人のサルマン・アハマド・ファラヒ主審は即座に笛を吹く。そして、ペナルティースポットを指してPKの判定を下した。

スタジアムが大熱狂となり、ティム・チョウもPK獲得に笑顔でガッツポーズする中、『DAZN』で解説を担当した林陵平氏は、「ええー！？」と驚きの声。さらにリプレイ映像が流れると、「ないでしょー。荒木はそんなに激しく行ってないですよ。これはもう、（相手がファウルを）もらいに行ってるじゃないですか」と続けた。

その後に主審はVAR担当と交信すると、OFR（オン・フィールド・レビュー）で映像確認することに。VARで見ても、荒木はたしかにティム・チョウと接触しているものの、いわゆる“フットボールコンタクト”の範囲内に見える。林氏は「これがファウルになったら、センターバックは守備ができないですよ。倒れたもん勝ちじゃないですか。映像の角度によっては後ろから背中を押したように見えますけど、これは（ファウルは）ないです」と見解を述べた。

林氏は「何を見ているんですか……」と唖然

しかし、映像確認を終えた主審の判定は、最初のジャッジと変わらずにファウルでPK。林氏は「いやいやいや！いやー、何を見ているんですか……。背中を押したプッシングという判定なんだとは思いますが……」と唖然としていた。

このPKをFWフェリペが冷静に決めて成都が先制。広島は63分にFW加藤陸次樹が同点ゴールを挙げたものの、反撃はここまでアウェーで勝点1を得るにとどまった。

試合結果を大きく左右したこの“疑惑の判定”によるPKは、日本のサッカーファンも騒然。SNS上は「あれでPKはやばい」「なんで中国で中東の笛を喰らわないといけないだよ」「中国にまで中東の笛かい！どこがPKやねん」「頼むからちゃんとした審判にきてもらいたいです」「あれがPKになるのがACL」「「左足の動きは自分から倒れに行ってる＝シミュレーションだろ！」「アウェイACLならではのPK判定…日本に厳しい中東レフェリー」「謎ジャッジ」「こんなのではサッカーになりません」「これPKならどうしようもできん」「林さんの言うとおりだろ」「OFRまでしてPKはない」など大荒れとなった。

（ABEMA de DAZN／AFCチャンピオンズリーグエリート）

