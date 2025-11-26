お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気さんが「一番美味い」と絶賛する菓子を紹介し、ネット上で注目を集めています。



【写真】「今出てるグミで一番美味い」お笑い芸人が絶賛する菓子

岩井さんは自身のXに、グミ菓子「キラふわグミ グレープ」の袋と、星形でキラキラ光る粒の写真を投稿。「このしなこみたいなグミまじ美味いよ。今出てるグミで一番美味い。あと安い」とコメントしました。



この投稿は、「しなこみたい」と評された原宿系インフルエンサーしなこさんに届くまで拡散。しなこさんは「私もこれみた時、 自分の商品かと思った笑 そしてめちゃくちゃ美味しい」と反応しました。



ネットユーザーからは「これめちゃうま」「マジで同意」「グミ界のトップ」「過去一好き」「斬新でおいしい」「私もしなこグミって呼んでます笑」「子供が気に入ってる」「これのソーダもめちゃくちゃおいしい」などの声が寄せられています。



「キラふわグミ グレープ」はノーベル製菓が2024年9月23日に発売。「グミの外側が『シャリッ』内側は『ふわふわ』で、2つの異なる食感をひと粒に凝縮しており、これまでにない不思議な『ふわシャリ』食感をお楽しみいただけます」（当時のリリースから引用）。今年10月には第2弾として「キラふわグミ ソーダ味」を発売しました。



しなこさんは、子どもや若者を中心に人気のインフルエンサーで、TikTokのフォロワーは180万人を突破しています。動画投稿のほか、ダンスやファッション、音楽など多岐にわたって活動。2021年にはドリンク店「ベビタピトーキョー原宿店」の店長に就任しました。