元HKT48で、SHOOT THE MOONとして活動する外薗葉月（26）が26日、SNSを更新し、プロ野球巨人のリチャード内野手（26）との結婚を発表した。

◇ ◇

球界期待の“ロマン砲”の伴侶となった外薗は、矢吹奈子、田中美久らとともに2013年、HKT48の3期生としてデビューした。

特技のダンスのスキルも目立ったが、自作の衣装で握手会に臨む姿が話題となった。「どうしたらファンの人が注目してくれるか」。もともとメンバー間でも「博多のファッションモンスター」と呼ばれるほど個性的なファッションセンスを誇っていたが、デザインから考え、手縫いで仕上げる。グループの成人式にも、制作費3000円という自作振り袖で臨むなど、独特な感性でファンの心もつかんでいった。

憧れのメンバーは、48グループで総監督を務めていた高橋みなみ。記者は、都内のライブハウスで行われた高橋のバースデーライブに、外薗もおしのびで鑑賞していたところに遭遇したことがある。

ファンには高橋の直筆メッセージ入りのカードが配られていた。本番後、外薗にあいさつすると、記者の手にあったカードを見つめた。どうやらもらいそびれてしまったらしい。どうぞと渡すと、文字通り目を輝かせて「いいんですか？ ありがとうございます！」と大喜び。ビュアな“ファン心”をのぞかせたこともあった。

今後も芸能活動を続けながら、体力勝負の伴侶を支えることになる。そのピュアな心で、ロマンあふれる未来に期待したい。【大友陽平】