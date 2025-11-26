愛知県に8店舗、三重県に1店舗を展開する『餃子のかっちゃん』。一番人気は焼き餃子ですが、寒い季節に餃子が入った鍋が登場しました。



山盛りのもやしに、肉厚のチャーシュー。二郎系ラーメンならぬ「二郎系鍋」です。



二郎系ということで、キャベツ・大量のもやし・にんにくマシマシの餃子・肉厚のチャーシュー・特製の豚骨醤油スープを入れ、背脂を絡ませたミンチをかけて完成します。





客ら：「チャーシューがしっかりしていて、めっちゃおいしいです」「二郎のガツンした風味と餃子が合わさっていて、すごく食べやすい」「二郎ラーメンの上だけ食べたら、たぶんこうなんだろうな」ガッツリ系ということで注文は男性が中心ですが、中には女性客もいました。女性客：「おいしいです。ニンニクがめっちゃ好きなので、ニンニクの味がいっぱいして」餃子のかっちゃんの杉山さん：「世間では二郎系ラーメンがはやっていると思いますので、二郎系の鍋を販売してみたら面白いかなと思って販売しました。餃子を売りにしていますので、そこを大事にして、ニンニクの多い餃子を使用しました」二郎系鍋は、全ての具材をマシマシにカスタマイズ可能で、さらに麺も追加できます。事前予約なしで2人前から注文OKです。