細田佳央太とムロツヨシがW主演を務めるドラマ『雪煙チェイス』（NHK総合）に、吉田鋼太郎、八嶋智人、高橋ひとみ、白洲迅、平泉成、山下容莉枝、六平直政、なえなの、丈太郎、伊藤修子、高野正成（きしたかの）の出演が決定。あわせて予告編が公式サイトにて公開された。

参考：前田公輝、武田玲奈、中山優馬、小林涼子ら、NHKSPドラマ『雪煙チェイス』出演決定

本作は、東野圭吾の同名小説を実写化するサスペンスエンターテインメント。ある日突然、殺人の容疑をかけられ警察に追われることになった“大学生”と、所轄署と警視庁本部との権力争いに巻き込まれ、容疑者の極秘捜査を任された“所轄の刑事”による予測不能な物語が展開される。

東野の雪山シリーズの実写化は『白銀ジャック』『疾風ロンド』に次ぐ3作目となる。脚本は『クラスメイトの女子、全員好きでした』（読売テレビ・日本テレビ系）などの森ハヤシが担当する。

細田が殺人事件の“容疑者”の大学4年生・脇坂竜実を、ムロが殺人事件の捜査にあたる所轄の刑事・小杉敦彦をそれぞれ演じるほか、醍醐虎汰朗、恒松祐里、仲間由紀恵が出演する。

新たに発表されたキャストが演じるのは、事件に関わる東京パートに登場する人々。

吉田、八嶋はムロが演じるのは所轄署の刑事・小杉の上司。高橋、白洲は、所轄署と対立する警視庁捜査一課のメンバーを、平泉は細田演じる大学生・竜実のアルバイト先の雇い主役を演じる。

また、NHKドラマサイトでは予告編が公開。発表に際してチーフ演出の一色隆司、プロデューサーの加地源一郎からのコメントも到着した。

コメント●一色隆司（チーフ演出）お届けできる喜びをかみしめながら……3年をかけて制作したこの作品、雪山が舞台ということで、準備や撮影は想像以上に大変でした。しかも、演出である自分がスキーができないとなるとなおさらに……（スタッフの皆さんのおかげで何とか乗り越えられました！）

東野圭吾スペシャルドラマということで、ミステリーと言いながらも随所に感動をちりばめて、明るく、楽しく、元気よく物語が進んでいくという、お正月ドラマにふさわしい内容になっています。これでもかというぐらい豪華なキャストを惜しみなく集めて完成した東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』見ないと損です！ ぜひお楽しみください！

●加地源一郎（プロデューサー）東野圭吾先生の「雪煙チェイス」を始めて読んだ時、鮮明に描かれたスキー場や滑走中の描写と予測できない雪山でのチェイスの面白さにどんどん引き込まれていきました。読めば読むほど、そして物語の舞台のモデルとなった野沢温泉村に足を運ぶたびに、物語の世界に心を奪われていきました。そんな世界を映像化するため、刻々と表情を変える極寒の雪山に向き合って撮影を行いました。タイトルに“雪煙”とあるように、まさしくいたるところに雪煙が舞っています！

そして、物語のベースには、友情や家族の絆、地域への思い、“誰かを信じる”というテーマが流れています。そんなさまざまな登場人物の思いが交差し、物語は予想外の展開を迎えます。お正月の夜放送です！

すてきなキャストの皆様にお集まりいただきました！ それぞれの登場人物たちに思いをはせながら、手に汗握るサスペンスエンターテインメントをお楽しみください！

（文＝リアルサウンド編集部）