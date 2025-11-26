尾関彩美悠と可愛い親衛隊の「ちっちゃいあみゆちゃん」 お揃いのカチューシャでほっこり2ショット
尾関彩美悠が自身のインスタグラムを更新。開催コースまで応援に来てくれた小さな親衛隊との仲良し2ショットを投稿した。
【写真】小さいけれど最強の応援団 2人の彩美悠の仲良しショット
隣に写っている女の子を「漢字も読み方も全く同じの『彩美悠ちゃん』」と紹介。あだ名はズバリ「ちっちゃいあみゆちゃん」だ。1枚目の写真では「あ・み・ゆ」とアップリケで描かれたお揃いのカチューシャ姿。尾関の方には王冠もデザインされている。そして2ショットを撮る時は、2人で人差し指を立てるのがお気に入りのポーズのようだ。尾関のゴルフウェアからも「ちっちゃいあみゆちゃん」は何度も応援に駆けつけていることが分かる。投稿でも「沢山応援来てくれてありがとう」と感謝していた。写真を見たファンも「可愛い応援団」「癒しだわ！」「最高の笑顔だね」「ちっちゃい彩美悠ちゃんも可愛いけど、おっきい彩美悠ちゃんも負けてない！」など、楽しそうにコメントを寄せていた。尾関は渋野日向子と同じ作陽高校（岡山県）ゴルフ部に所属し、2021年には「日本女子アマ」を制している。同年のプロテストでトップ合格すると、ルーキーイヤーの22年には「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」で初優勝を飾っている。この年にシード権を獲得して以来、3年間、守り続けてきた。しかし今季は34試合に参戦し予選通過は14試合、トップ10は2回と苦戦。メルセデス・ランキング82位でシード権を喪失することに。12月2日から始まるファイナルQTで来季の出場権獲得に向けて全力で挑戦する。
