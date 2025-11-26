長友佑都、「ブラジルワールドカップのDFライン」と晩さん会 豪華メンバーにファン感激「眼福！」「エグいメンバー」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）が24日、自身のインスタグラムを更新。「#ブラジルワールドカップのDFライン」とハッシュタグを付け、豪華メンバーとの4ショットを公開した。
【写真】「最強最高だね」ブラジルワールドカップのDFライン、豪華4ショット
長友は「晩餐」とコメントし、森重真人（38）、内田篤人（37）、吉田麻也（37）がテーブルを囲む、和やかな4ショットをアップ。ハッシュタグには「#ブラジルワールドカップのDFライン」と添え、当時切磋琢磨した同世代メンバーとの食事を楽しんだ様子がうかがえる。
4人が笑みを浮かべたほほ笑ましい瞬間に、サッカーファンからは「私が1番サッカーを見ていた時代のメンバー」「素晴らしいメンバーですね」「くは〜〜 眼福！」「おー凄いメンバー」「最強最高だね うち2人がFC東京現役なのがすごい」「エグいメンバーです」などと感激した反響が集まっていた。
