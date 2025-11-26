古谷徹、推しガンダムは？ 全世界“ガンダム”総選挙の中間結果発表「仕事部屋のデスクに飾ってあります」
人気コンテンツ『ガンダム』シリーズの投票企画「全世界“ガンダム”総選挙2025」の中間結果が発表された。現在全世界ランキングTOPの座を争っている上位20機体のガンダムが公開。さらに、ガンダムシリーズのアニメーション作品の歴代ガンダムパイロットを演じた古谷徹、林原めぐみ、阪口大助など13人のキャストから、各々の「推しガンダム」の推薦コメントを公式サイトにて公開された。
【画像】意外に人気の機体！気になる「全世界“ガンダム”総選挙2025」中間結果
アムロ・レイ役の古谷は「アムロ・レイ役の古谷徹です。ワールドワイドなGUNDAM Official Websiteのオープンおめでとうございます！こんなに嬉しいことはない！！ガンダム総選挙ワクワクドキドキでとても楽しみです」と喜び。
推しガンダムは「全モビルスーツの中で一番好きなのがνガンダムです！アムロが基礎設計をして最愛の部下、チェーンが整備をし、ニュータイプ能力が最大限発揮できるようにサイコミュチップを内蔵したニュータイプ専用モビルスーツで、精悍で優美なフォルムの機体と共に、アムロが手足のように操れる攻撃と防御の両方に優れた武器、フィン・ファンネルがとても魅力的です」と説明。
「映画『逆襲のシャア』のクライマックスでの宿敵シャアとの激戦や、アムロがνガンダムの性能を信じ命を賭して地球を守ろうとするラストシーンなど何回観ても感動します。仕事部屋のデスクには白赤金のリボーンズガンダムカラーのνガンダムが飾ってあります」と伝えた。
「全世界“ガンダム”総選挙2025」は、ガンダムシリーズ公式の企画として初めての、全世界・10言語に対応した投票企画。「GUNDAM Official Website」に収録されているガンダムシリーズのアニメーション作品に登場した機体のうち、宇宙世紀シリーズとオルタナティブシリーズの中から、各作品におけるガンダムタイプおよびガンダムの名を冠する機体を候補として選出。日本時間12月25日23:59までの期間、一人1日1票を好きなガンダムに投票できる。世界中から集めた投票データを集計し、言語ごとのランキングと全世界ランキングを発表予定となっている。
■中間結果発表
・G-セルフ(Gのレコンギスタ)
・Ζガンダム（機動戦士Ζガンダム）
・∀ガンダム(∀ガンダム)
・ストライクフリーダムガンダム(機動戦士ガンダムSEED DESTINY)
・ガンダムバルバトスルプスレクス(機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ)
・ガンダム（機動戦士ガンダム）
・ガンダム・キャリバーン（機動戦士ガンダム 水星の魔女）
・ストライクルージュ(機動戦士ガンダムSEED DESTINY)
・マイティストライクフリーダムガンダム(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM)
・フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード）（機動戦士ガンダムUC）
・ウイングガンダムゼロ(新機動戦記ガンダムW Endless Waltz)
・デスティニーガンダム（機動戦士ガンダムSEED DESTINY）
・ゴッドガンダム（機動武闘伝Gガンダム）
・赤いガンダム（機動戦士Gundam GQuuuuuuX）
・ガンダム・エアリアル（機動戦士ガンダム 水星の魔女）
・フリーダムガンダム（機動戦士ガンダムSEED）
・ガンダムF91（機動戦士ガンダムF91）
・νガンダム（機動戦士ガンダム 逆襲のシャア）
・ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） （機動戦士Ζガンダム）
・デスティニーガンダムSpecII（機動戦士ガンダムSEED FREEDOM）
※順不同
