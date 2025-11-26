「デュークズウォーク」大ブレイクから20年、デューク更家の現在 ロンドン・東京を行き来のセレブリティに ウォーキングのきっかけも
ウォーキングトレーナーのデューク更家氏が、11月29日と12月6日放送のABCラジオ『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』（前9：30）に出演する。
【写真】突如…『おは朝』岩本計介アナ、卒業発表の様子
更家氏は、独自のエクササイズ「デュークズウォーク」で大ブレイク。約20年が経ち、ロンドンと東京を行き来するセレブリティとなった。
独特なウォーキングスタイルの誕生のきっかけは母だった。医者から「健康のためには歩いたらいい」とアドバイスを受け、一生懸命に歩いた末、母は両膝を悪くしてしまい、車椅子生活になった。このつらい経験から「本当の歩き方とは何か」を突き詰めて健康ウォーキングを編み出したという。
番組では「健康ウォーキング」を伝授する。出演は、浦川泰幸アナウンサー、仲みゆき。
【写真】突如…『おは朝』岩本計介アナ、卒業発表の様子
更家氏は、独自のエクササイズ「デュークズウォーク」で大ブレイク。約20年が経ち、ロンドンと東京を行き来するセレブリティとなった。
独特なウォーキングスタイルの誕生のきっかけは母だった。医者から「健康のためには歩いたらいい」とアドバイスを受け、一生懸命に歩いた末、母は両膝を悪くしてしまい、車椅子生活になった。このつらい経験から「本当の歩き方とは何か」を突き詰めて健康ウォーキングを編み出したという。
番組では「健康ウォーキング」を伝授する。出演は、浦川泰幸アナウンサー、仲みゆき。