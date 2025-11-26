¶Üß·Í¥¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥ÊÄÉÅé¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡ÙÃ´Åö¥¥ã¥é¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë»ö¤Ê¤é²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ù¡Ê2012Ç¯¡¢13Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉG1¤ò7¾¡¤·¤¿Ì¾ÇÏ¡¦¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£16ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥ÊÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦¶Üß·Í¥¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡ÄÀ¸Á°¤ÎÁö¤ë»Ñ
¡¡¶Üß·¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤òÃÛ¤¤¤¿ÌÆÇÏ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò´¶¤¸¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ËÃÑ¤¸¤Ì»ä¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë»ö¤Ê¤é²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¤³¤ÎÌÜ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¡¢¸å²ù¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´¶¡£
¡¡¡Ö¹äµ£¤Ê¤ëµ®ÉØ¿Í¤ÎÌ¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Îµ±¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ê¤É¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¡¡Ø¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2018Ç¯4·î¡Á6·î¡¢Âè2´ü¤¬2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2023Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¡£½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¸½ºß¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷Ãæ¡£2021Ç¯2·î¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢CVÃ´ÅöÀ¼Í¥¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
