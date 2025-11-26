大江千里、クリスマスツリー飾った“ホリデー感”あふれる自宅ショットを公開「とてもきれいで可愛いです！」「素敵なお部屋」
ミュージシャンの大江千里が26日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリーを飾りホリデー感あふれる自宅ショットを披露した。
【写真】「とてもきれいで可愛いです！」「素敵なお部屋」華やかなツリーを飾った大江千里の自宅ショット ※2枚目以降
大江は「大江屋Holiday ReadyGo！」とつづり、ネズミのマスコットなどのオーナメントで飾り付けしたツリーやツリーをライティングした様子など、12枚の写真をアップ。
同日に更新した自身のnoteでは「一目惚れ」して選んだ木であること、「新しいオーナメントを中心にゆっくり時間かけて飾っていこう」と今後さらに飾り付けをしていく予定であることなどを明かしている。
コメント欄には「毎年楽しみな千里さんのクリスマスツリー」「今年も素敵なツリーですね」「とてもきれいで可愛いです！」「素敵なお部屋 よい時をお過ごしください」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「とてもきれいで可愛いです！」「素敵なお部屋」華やかなツリーを飾った大江千里の自宅ショット ※2枚目以降
大江は「大江屋Holiday ReadyGo！」とつづり、ネズミのマスコットなどのオーナメントで飾り付けしたツリーやツリーをライティングした様子など、12枚の写真をアップ。
同日に更新した自身のnoteでは「一目惚れ」して選んだ木であること、「新しいオーナメントを中心にゆっくり時間かけて飾っていこう」と今後さらに飾り付けをしていく予定であることなどを明かしている。
コメント欄には「毎年楽しみな千里さんのクリスマスツリー」「今年も素敵なツリーですね」「とてもきれいで可愛いです！」「素敵なお部屋 よい時をお過ごしください」など、さまざまな反響が寄せられている。