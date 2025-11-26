華道家・假屋崎省吾、鎌倉の自宅庭に咲き乱れる秋バラを披露 色とりどりのバラに「キレイ〜 」「素晴らしい薔薇！」と反響
華道家の假屋崎省吾（66）が26日、「久しぶりの鎌倉だより!!」と題し自身のブログを更新。鎌倉の自宅の前庭で咲き乱れる秋バラの様子を写真で披露した。
【写真】「素晴らしい薔薇！」假屋崎省吾の自宅庭に咲き乱れる色とりどりの秋バラ
10月18日に「鎌倉だより 我が家の秋バラが咲いてきましたよ!!」と、夏にせん定した秋バラの開花を報告。「これから、1ヶ月以上、秋バラが楽しめますね〜っ」とうれしそうな様子を見せていた。
この日は、「たった今、鎌倉の自宅の前庭に咲いたバラを切っていけました〜っ」と花瓶に入れられた白とピンク色が混じった一輪のバラや、前庭に咲いた、紫や「珍しい」というオレンジ色の秋バラを披露。「こんなに咲いてました〜っ」と感激した様子で咲き誇るバラを紹介した。
コメント欄には「キレイ〜 たくさん咲いてますねー♪」「素晴らしい薔薇！お庭の薔薇を楽しめるお時間が取れて良かったですね」などの声が寄せられている。
