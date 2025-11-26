シュークリーム専門店のビアードパパから、11月限定のコラボ商品が大好評発売中です。今回の期間限定商品は、世代を超えて愛されるロングセラー商品「ココナッツサブレ」とのコラボ！

2年前に大人気だった商品が満を持して復活したとあって、SNSは歓喜の声であふれています。

「ココナッツサブレシュー」

待望の再登場となった商品「ココナッツサブレシュー」（税込290円）。コラボ元の「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来ほとんど製法を変えず、サクサクで飽きずにいつまでも食べられるおいしさをキープし続ける、日本を代表するビスケットです。

筆者は子どものころによく食べていて、おかげでココナッツ味のお菓子が大好きになりました。それもあって、今回のコラボ商品の復活は本当にうれしいです！

商品は、限定デザインの包装紙に包まれて提供されます。これがココナッツサブレのパッケージの素朴な感じそのもので、ココナッツサブレファンにはうれしい粋な演出です。

パッケージからコラボ感たっぷり

表面はクッキーシューのような、少し固めの生地になっています。手に取るとココナッツのツブツブ感がよくわかり、その見た目通り味もココナッツ感たっぷりです。

シュー生地のザクザク感とたんまりとまぶされたココナッツのバランスが絶妙！ ココナッツサブレの食感をそのままシュークリームに昇華させた、食べる手が止まらなくなる歯ごたえです。

生地だけでも既にコラボ感満載なのですが、これだけでは終わりません。ビアードパパの商品らしく、中にこれでもかと詰め込まれたカスタードクリームにもこだわりが詰まっています。

一見、シンプルなカスタードクリームですが、じつは、ここにもココナッツがたっぷり使用されていて、濃厚で風味豊かな仕上がりになっています。



ココナッツサブレのようなどこか懐かしい味わいの生地と、ビアードパパが誇るクリームづくりの技術が融合して、懐かしいのに新しい、ここだけのおいしさが実現しました。

生地もクリームもココナッツまみれ

余談ですが、固めの生地にクリームが詰まっているぶん、普通のシュークリーム以上にちぎったときにクリームが飛び出しやすい気がします。せっかくのおいしいココナッツカスタードクリームなので、くれぐれもこぼさないように気をつけてくださいね。

「ココナッツサブレシュー」は、世代を超えて愛されるお菓子の良さを存分に取り込んだ、ココナッツサブレファンにはたまらないコラボ商品です。11月末までの期間限定販売なので、お近くに店舗がある方は、この機会に懐かしの味を体験してみては？

（文＝桐田えこ）