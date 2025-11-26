ピアノの先生になるの良いわねぇ


子どもには元気に、自分の好きなように生きてほしい！

そう思っても、ついつい自分の理想を押し付けてしまうこともありますよね。

このエピソードで紹介するさやかも、幼い頃に実母から多くの理想の押し付けを受けていました。

望まない習いごと、好まない服、読みたくもない本…様々なところでストレスを感じ、自分が母となった今でも「娘の感性や好きなものは決して否定せず、尊重する」をモットーにするほど彼女の中に消えない影を落としているようです。

さやかが幼少期に母から押し付けられていた「理想」とは、どんなものだったのでしょうか。

23年前


早くみんなと遊びたい…


母は女の子が産まれたら


本当は…


またこんな本読んで！


これは断れないやつだ


父が帰ってきて…


父はさりげなく


私の「好き」を尊重してくれていた


あ、お母さん


わたし、ヒーローになりたい…


私の主導権は母が握ってきた


私、どうしたらいいんだろう


「ヒーローになりたい」そんな愛らしい自分の夢をも口に出せないほど、母からの押し付けに慣れて諦めてしまっていたさやか。

彼女と同じように、母の理想を背負わされたらあなたはどうしますか？

【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』