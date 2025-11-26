タレントの板野友美（34）が25日、Instagramを更新し4歳になった長女、ベビちんの誕生日をお祝いする様子を公開。誕生日を機に、SNSでの「顔出し」封印を報告した。

【映像】板野友美の娘・ベビちんの顔出しショット

2021年1月に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、その年の10月にベビちんが誕生したことを報告した板野。SNSではベビちんの顔出しショットをたびたび公開し話題になっていた。

4歳長女の「横顔の顔出しも封印」を宣言

25日は、「いとしい娘の4歳の誕生日。皆で誕生日会をしましたケーキやバルーンはベビちんの大好きなラプンツェル。そして誕生日プレゼントはベビちんがずっと欲しがってたミニーの車。めっっちゃ可愛くてエンジン音とか？ライトも本格的で私もお気に入り。ただ！届いた時組み立てるのすんごい大変だったの。もっと早く教えて？笑。ママ1人で頑張ったよ？そして、2歳の誕生日の際に正面の顔出しを封印しましたが4歳からはベビちん横顔の顔出しも封印します（サブ垢は今まで通り）小さい頃からずっとベビちんにも温かいコメントたくさんありがとうございました」と、4歳の誕生日をお祝いする様子を公開している。

この投稿に、「お姫様みたい」「美男美女のパパとママから生まれた天使ちゃん」「顔隠れても美人さんわかります」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）