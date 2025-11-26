3児の母・滝沢眞規子、彩り豊かなソースカツ弁当公開「衣を付けて冷凍しておいたので揚げるだけで秒で完成」
【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの滝沢眞規子が11月26日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「揚げるだけで秒で完成」ボリューム満点の手作り弁当
滝沢は「今日は一口ソースカツにしました」とつづり、ソースカツをはじめ味玉、紫キャベツのマリネ、ひじきの煮物などが入ったボリューミーな弁当の写真を投稿。「衣を付けて冷凍しておいたので揚げるだけで秒で完成です」「あとは作り置き」と続けて、彩り豊かな手作り弁当を続ける工夫について明かしている。
この投稿には「毎回クオリティ高い」「彩りが素敵」「丁寧な生活が伝わる」「いつもおいしそう」「真似したい」「センスが良い」「バランスが完璧」「作り置き参考になる」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳3児の母モデル「揚げるだけで秒で完成」ボリューム満点の手作り弁当
◆滝沢眞規子、ソースカツ弁当を公開
滝沢は「今日は一口ソースカツにしました」とつづり、ソースカツをはじめ味玉、紫キャベツのマリネ、ひじきの煮物などが入ったボリューミーな弁当の写真を投稿。「衣を付けて冷凍しておいたので揚げるだけで秒で完成です」「あとは作り置き」と続けて、彩り豊かな手作り弁当を続ける工夫について明かしている。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿には「毎回クオリティ高い」「彩りが素敵」「丁寧な生活が伝わる」「いつもおいしそう」「真似したい」「センスが良い」「バランスが完璧」「作り置き参考になる」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】