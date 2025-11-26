くるくるねじって、簡単組み立て。A4対応のスリムラック【山善】のラックがAmazonに登場中‼
狭くても、整う。かんたん収納で空間にゆとりを与える【山善】のラックがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは"今"まとめて手に入れるべき！
山善のラックは、パイプをねじって止めるだけなので、一人でも簡単に設置できる組立仕様だ。
A4ファイルがすっきり収まるサイズ感で、デスクサイドやワークスペースにもぴったり。カラーボックス用の収納ボックスにも対応しており、書類から雑貨まで幅広く収納可能。整理整頓に役立つ、実用的な1台。
幅47×奥行27センチメートルのスリム設計は、家具のすき間やちょっとした空きスペースにも設置可能。オープンタイプだから圧迫感もなく、狭い部屋でも見た目すっきり。
角は丸みのあるデザインで、安全性にも配慮。小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用でき、柔らかく優しい印象を空間に添える。
棚板1枚あたりの耐荷重は約10キログラム、全体で40キログラムまで対応。JIS基準にも適合しており、安全性も折り紙付き。気軽に組み立てられて、しっかり使える。毎日に、ちょうどいい収納ラックだ。
