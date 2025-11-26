ヤバTありぼぼ、産後2ヶ月での復帰報告 0歳長女抱えたショット公開「守るべき存在がいるのでもちろん無理はしません」
【モデルプレス＝2025/11/26】3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん（通称：ヤバT）のベース・ボーカルのありぼぼが11月25日、自身のInstagramを更新。産後2ヶ月でライブ復帰することを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳美女ボーカル「映ってるすべてが可愛い」生後2ヶ月娘&愛犬とのプラベショット
ありぼぼは「12／13 響都超特急2025からライブ復帰します！！！（予定）」と報告し、長女を抱っこして微笑んでいる写真を投稿。「守るべき存在がいるのでもちろん無理はしません。なので『体調的に無理や！』となる可能性もありますので、そこはご了承ください」としながらも「久々のツアーまじうれしい！！！！！楽しみすぎる！！！！！」とツアーへの意気込みを続けている。
この投稿には「元気そうでよかった」「母の表情してる」「赤ちゃんとの写真がすてき」「びっくりした楽しみ」「映ってるすべてが可愛い」「脅威の回復力すごい」などの反響が寄せられている。
ありぼぼは2023年11月24日、お笑いタレントのどんぐりたけしと結婚したことを報告。2025年10月16日に第1子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆ありぼぼ、産後2ヶ月でのライブ復帰を報告
◆ありぼぼの投稿に反響
