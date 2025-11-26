安めぐみ、10歳長女が初めてのピアノ発表会 頑張る姿に感動「お疲れ様でした」 ファン「どんな大舞台でも大丈夫だね」
タレントの安めぐみ（43）が25日、自身のブログを更新。長女・詩歌（うた）さん（10）のピアノ発表会の様子や母としての想いをつづった。
【写真】「緊張するぅー」とピアノの発表会をやり遂げた安めぐみの長女・詩歌さん
安は「先日長女のピアノの発表会がありました」と報告。数年前から習い始めたという詩歌さんが、今回初めての発表会に挑戦したことを明かし、ステージ前で花束を持つ詩歌さんの姿をアップ。白地に青い花柄のワンピースをまとった華麗な発表会姿を披露している。
続けて「緊張するぅーなんて 言っていましたが、頑張っていました」「お疲れ様でした」と、娘の成長に寄り添う母の姿をのぞかせた。
最後は光り輝くクリスマスツリーの写真を添えながら、「皆さん夕方以降も、暖かくしてお過ごし下さいね」とファンへの優しいメッセージでブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「ワンピース素敵な色」「よくお似合い」や、「詩ちゃん何を弾いたの!?聴いてみたい」「これから色々な曲を習うので楽しみですね」「うたチャン良く頑張りましたね!メンタルが強いからどんな大舞台でも大丈夫だね」などの声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）と2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。
