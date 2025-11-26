文化放送は、生ワイド番組『レコメン！』（月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）内で、丸山桂里奈が出演する新コーナー『レコメン！シェアリング「夢中を応援！2025/26 WEリーグ クラシエカップ情報局！」』を、12月1日（月）よりスタートする。

『レコメン！』が「推していきたいもの」をマンスリーでピックアップしていくコーナー「レコメン！シェアリング」。12月1日（月）からは4週にわたり、元サッカー日本女子代表の丸山桂里奈が出演する新コーナーを放送する。

当コーナーでは、「2025/26 SOMPO WEリーグ」や「2025/26 WEリーグ クラシエカップ」がより楽しめるような情報を中心にお届けする。WEリーグ（Women Empowerment League）とは、2021年9月に開幕した日本初の女子プロサッカーリーグ。クラシエは2024年よりWEリーグカップ戦のタイトルパートナーとしてWEリーグへの協賛を行っており、さまざまな取り組みを実施している。『レコメン！』では1ヶ月にわたり、丸山桂里奈の元気なトークでWEリーグを盛り上げる。

今後、リスナーからのメールを募集予定。メールテーマなどの詳細は、後日『レコメン！』番組X（@reco_oshirase）にてお知らせする。

【新コーナー概要】

■コーナー名： 『レコメン！シェアリング「夢中を応援！2025/26 WEリーグ クラシエカップ情報局！」』

■放送日時： 『レコメン！』内 12月1日（月）～12月25日（木）

毎週月～木曜日 深夜0時30分頃～（24時30分頃～） ＊3分番組・収録

※文化放送を含む全国36局ネットで放送

■出演： 丸山桂里奈

■「2025/26 WEリーグ クラシエカップ」特設サイト： https://weleague.jp/kraciecup/2025-26/

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Aile The Shota、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Girls²、田中れいか、Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉