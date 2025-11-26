元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。

三田アナは「雑誌『クロワッサン』最新号の『着物の時間』のページに出させていただいています」と書き出し、「叔母から譲り受けた着物で撮影に臨みました」と明かした。

そして「普段は自分で着付けをしていますが、この日はプロの方に着させていただいて背筋も気持ちもスッと整うような特別なひとときに」と着物姿の写真を披露した。

また「日本舞踊を長年続けてきたこと、幼い頃からの着物との向き合い方などお話ししています」と報告。「ご覧いただけたら嬉しいです」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「着物姿のミタパン綺麗すぎる」「着物とっても似合ってますよ」「奥ゆかしい」「本当に魅力溢れる御姿に癒されます」などの声が集まった。

三田アナは、先月19日放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。「とんでもないお嬢様じゃないですか？明治座の」と振られ、三田アナは「劇場を一応、父が経営してます」とコメント。「父の話テレビでしたの初めてです」と明かし反響を呼んだ。