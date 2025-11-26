日本テレビの情報番組「news every.」（月〜金曜後3・50）は26日の放送で、解散したTOKIOの国分太一（51）が同日に代理人の菰田優弁護士とともに都内で会見に出席したことをトップニュースで取り上げた。

番組冒頭でメーンキャスターの同局・森圭介アナウンサーが「国分太一さんの番組降板を決定した日本テレビの対応を巡り日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っている国分さんがきょう都内で会見を開き、現在の心境を語った上、関係者らに謝罪しました」と話した後、国分の会見のVTRを放送。国分側が行った人権救済の申し立てを巡り、ヒアリングの経緯についての同局のコメントを改めて伝えた。

その後、6月20日に同局が国分に過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして人気バラエティー「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を発表してからの経緯を説明。

日テレがこの日発表したコメントも報道し、「本日の会見で国分氏は『答え合わせがしたい』と述べていましたが、ヒアリングで自らが話された内容だけでもコンプライアンス違反に該当し番組を降板していただくことを即断せざるを得ないものでした」「当社は一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることを恐れております。その観点から“答え合わせ”は難しいと考えております」「また当社とのやりとり等について一方的な情報を流布するなど、国分氏の代理人の言動に不信感を感じざるをえない状況下では対話は難しいと考えておりますが当社は国分氏との面会等について門戸を閉ざしているわけではありません」とのコメントを森アナが読み上げた。

国分はこの日の会見で「自ら取った行動により傷つけてしまった当事者の方に遅くなりましたが、また直接ではなくこのような形になり大変恐縮ではありますが、心からお詫びの気持ちをお伝えさせてください。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

日テレは6月に国分の「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を発表した際に問題行為の詳細についてはプライバシー保護を理由に明かさなかった。国分は10月23日、日テレの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。申立書によると、国分は日テレから処分の根拠となった具体的事実を告知されなかったため、対外的な説明ができず、他番組からの降板やスポンサー企業からの契約解除など重大な影響を受けたと主張している。