¡¡³ÚÅ·¤¬26Æü¡¢Á°¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³ÚÅ·¤È¤Î·ÀÌó¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÅÁã¤Î¹Åç¤«¤é¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È·ÀÌó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯½ñ¤¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃ¤¹»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê½ñ¤¤Þ¤»¤ó¤¬GM¤âÀÐ°æ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤ÆþÃÄ¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«²¿²ó¤â²¿²ó¤âÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¼«¤é¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤Ë2ÅÙµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥«¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2015Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤´À¼±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃæ¤ÇÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¾ï¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥×½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥«¡¼¥×¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¤È¿´¤Ë¤¤¤Ä¤âÃÖ¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¡¢´üÂÔ¡¢°¦¾ð¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤«¤é¤â¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢¸åÇÚ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤Î°Ù¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿»ö¤Ï²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇµåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ°¤¯»×¤¦»ö¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¼Â¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ÚÅ·ÆþÃÄ¤Î·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÁ´°÷¤¬ËÍ¤ÎÉüµ¢¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ö¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¯¤¿¤Ó¤Ë³ð¤ï¤Ê¤¤»ö¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ëÆ£¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë»ö¤ÇËÍ¼«¿È¤âÁ°¸þ¤¤Ë¿·¤¿¤Ë¼¡¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥×¤ÎÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£