11月24日、タレントの若槻千夏がInstagramを更新し、家族旅行に訪れたことを報告した。2児の母でもある若槻だが、芸能界では独特のポジションを確立しつつあるようだ。

若槻は《大切な記念日だったので、家族で熱海旅行へ行ってきました》と報告。コース料理や宿泊先から見える夜景などの写真を投稿した。

「投稿には、熱海の高級ホテル『リゾナーレ熱海』に宿泊したと記されていました。また、メイクをする前なのか、朝早くに風呂に入った際の“すっぴん”姿の写真も公開しています」（スポーツ紙記者）

プライベート写真が多数、並んでいるが、Instagramのコメント欄では、

《千夏さん美しい》

《スッピン綺麗です》

など、称賛する声が見受けられた。

若槻は2012年、一般男性と結婚し、同年に長女、2017年に長男が誕生。家族4人で熱海旅行を満喫したようだが、公開した写真には、気になる点が……。

「プライベート写真が多くアップされていますが、若槻さん単独のものや風景、料理がメインで、家族は写っていないのです。もちろん、夫や子どもが一般人であることが大きいのでしょうが、家族の顔を加工で隠してSNSに投稿するタレントも少なくないなか、若槻さんはこれまでも、家族との写真を公開することがほとんどありません。今回の写真でも、“ママイメージ”が薄い印象を受ける人もいたようです」（芸能記者）

『ラヴィット！』（TBS系）の火曜レギュラーを務めるほか、『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）や『トークィーンズ』（フジテレビ系）など、多くのバラエティ番組に出演する若槻。持ち前のトーク力で場を盛りあげているが、話す内容にはこんな傾向があるという。

「エピソードトークのひとつとして、子どもの話をすることはありますが、自分から家族についてオープンに語ることは少ない印象です。そのためか、SNSでは『ママタレとは違うよね』という声もあがっています。近年、藤本美貴さんや辻希美さん、横澤夏子さんなどのママタレントが活躍していますが、若槻さんはSNSで子育てについて積極的に発信するタイプでもなく、独特のポジションを確立しつつあるようです」（同前）

若槻は2024年8月、23年間所属した芸能事務所「プラチナムプロダクション」を退所し、現在はフリーランスで活動している。独立から1年が経つが、仕事は途切れない。

「『上田と女が吠える夜』では、MCの上田晋也さんからほかのゲストの話が一段落したところで『若槻、なんかある？』と振られることもしばしばですが、そのたびに、流れに沿ったエピソードを披露しています。また、若槻さんは自分が出る番組を事前にチェックし、『ラヴィット！』でも流行りのグルメや生活情報にコメントを求められたときのため、人気の飲食店や雑貨店などに足を運んでリサーチしているそうです。こうした地道な努力も、オファーが絶えない理由のひとつかもしれません」（テレビ局関係者）

かつては“おバカキャラ”で人気を博した若槻だが、時代の流れとともにアップデートしているようだ。