聴覚に障害のあるアスリートの祭典、デフリンピック。サッカー男子の日本代表が25日、決勝戦に臨みました。



初の世界一をかけ、トルコと対戦した日本。日本の守護神、キャプテンの松元卓巳選手の地元、福岡県宇美町からもエールが送られました。



■鬼丸ゆりか記者

「今、試合が始まりました。会場の一角には、松元選手へのメッセージが書かれた横断幕が掲げられていて、地元の人たちが応援に駆けつけています。」





■訪れた人「どんな成績でもいいので、力の限り戦ってほしい。」「諦めずに最後まで、優勝するために頑張ってほしいです。」こちら、宇美町の安川茂伸町長は以前、サッカーのクラブチームで監督を務めていました。松元選手はそのときの教え子です。■小学生時代の松元選手を指導・安川茂伸町長「見たまま、熱く真面目な子。補聴器して試合に出ていたので、雨の時は補聴器に手をかざして雨に濡れないように練習していたのをよく覚えています。」キックオフ開始早々。日本は中盤でボールを奪われると、トルコの巧みな連携で先制点を奪われてしまいます。なんとか反撃したい日本。ロングキックを見事に収めると。14番・林選手が右足を振り抜きゴール。すぐさま同点に追いつきます。この勢いで勝ち越したい日本でしたが、ミスからボールを奪われ勝ち越しゴールを許してしまい、前半を2対1で折り返します。エンドが変わった後半も、トルコの勢いは止まらず苦しい時間が続きます。それでも、後半アディショナルタイム。右サイドのクロスから。頭で合わせるもクロスバーに阻まれ、ゴールとはなりません。そして、試合終了。あと1点が遠かった日本。惜しくも敗れましたが、準優勝で初の銀メダルを獲得しました。■福岡から応援した人「松元拓巳選手の闘志あふれる姿を見て、わたしたちもできることを頑張っていかなきゃなと思いました。」■小学生時代の松元選手を指導・安川町長「惜しかったですね。世界の舞台で堂々と戦って、結果は準優勝ということでしたが宇美町に帰ってきたら松元選手、ほめてあげたいと思います。“忘れ物”が一つあるので、また取りに行ってもらいたい。次の高みに向かって頑張っていただきたいと思います。」