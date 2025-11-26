26日朝、浜松市の国道1号で、大型トラックや乗用車など計9台が関連する事故がありました。この事故で7人が病院に搬送されていますが、全員命に別条はないということです。



（高山 基彦 キャスター）

「このシルバーの大型トラック、その左上グリーンの車を見てみますと、前方バンパーかなり激しく損傷しています。前、横、後ろ…さまざまな角度から、激しい強い衝撃があったことがわかります。シルバーの軽トラック荷台の後ろの部分がかなり激しく損傷していることがわかります」





激しく損傷した車。さらに発生直後の映像には道路上で横転する車も。26日午前8時ごろ、浜松市中央区篠原町にある国道1号の交差点で、車9台が関連する事故が起きました。発覚したのは、通行人からの110番通報。（110番通報）『交差点で事故のようだ』警察によりますと、第一車線を走っていた大型トラックが信号待ちをしていた前の車に追突したとみられ、その影響で計6台が玉突きなどに巻き込まれたほか、別の車2台にも破片などがあたったということです。計9台が関連する事故。この事故で、男女7人が病院に搬送されましたが、全員命に別条はないということです。警察が事故の原因などを調べています。現場は、JR高塚駅から南に約1.5キロの交差点で、この事故の影響で、現場付近の国道1号の下りでは約5時間にわたり車線規制が行われました。