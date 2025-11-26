円売り優勢、ドル円一時１５６．４６レベル 拡張的財政への警戒感で＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は一時156.46レベルに高値を更新。クロス円も総じて堅調で、円売りが優勢になっている。ブルームバーグによるとテレビ朝日が関係者の話を基に 「政府は、２０２５年度の補正予算案で、１１兆円以上を国債で賄う方針である」と報じた。拡張的財政が円売りの背景となっているようだ。ユーロ円は181円台、ポンド円は206円台へと上昇している。



USD/JPY 156.40 EUR/JPY 181.10 GBP/JPY 206.01

