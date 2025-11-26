2025年10月10日の記事を編集して再掲載しています。

ケルヒャーにもう制限はない。

ブッシャー！と何でも水でキレイにしちゃう、ケルヒャーの高圧洗浄機。一家に1台あると便利だよなぁ〜…なアイテムですけど、電源や水道への接続が必要だから、なかなか活用できる家庭、場所は限られてきますよね。

そんな既存のケルヒャーの弱点を克服したモデルが、「モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact（ハンディエア）」。

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC Handy Compact CB USB-C充電式(10W以上推奨) 14,980円 Amazonで見る PR PR

小さくても高圧洗浄機。水道の7.5倍のパワーを撃ち出す

Image: ケルヒャー

こんな小さいと水鉄砲では？ みたいに思うかもしれませんが、小さくてもれっきとした高圧洗浄機。

最大出力は1.5MPaと、一般的な水道と比較して約7.5倍のパワーとなっています。ノズルは4種のパターンに切り替えられるので、色々な場所・用途に使えます。身の回りの汚れを落とすには十分ですねー。

ケルヒャーがついに本当の自由を手に入れた

小ささにも驚きますが、とにかくフットワークが良いのが最大の武器。

Image: ケルヒャー

水を入れたペットボトルをつなげば、出先や玄関先、ベランダなどでもケルヒャーできますし…

Image: ケルヒャー

付属の自吸用ホースをバケツに突っ込んで、ため水からケルヒャーすることもできます。

バッテリーは標準モードで12分。エコモードで最大30分稼働できます。充電もUSB-Cで、モバイルバッテリーからの充電にも対応。

こうして、水道の蛇口に接続する必要がない。バッテリー式でコンセントに繋ぐ必要すらないという、本当の自由を手に入れたケルヒャーとなっているのです。

こんなん便利に決まってますやん！ 真なる一家に1台なケルヒャーですやん！

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC Handy Compact CB USB-C充電式(10W以上推奨) 14,980円 Amazonで見る PR PR

Source: ケルヒャー