ºå¿À¡¡ÌÚÏ²¤¬£±£°£°£°Ëü¸º¤Î£µ£µ£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ö¿ÍÀ¸¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±£°£°£°Ëü¸º¤Î£µ£µ£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡¢£¶·î²¼½Ü¤Ë¹ß³Ê¡££··î£³£±Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢¾®È¨¡¢·§Ã«¤é¤ÈÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦Ãæ¤Çºòµ¨£±£±£¶¤À¤Ã¤¿½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï£·£²¤Ë¸º¾¯¡£ÂÇÎ¨¡¦£±£¹£³¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«²Ö¤¬ºé¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î¼ý³Ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏËèÆüÎý½¬¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇ·â¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¾å¤²¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÍ··âÁè¤¤¤Ë¤Ï¡ÖËèÇ¯¶¥Áè¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¤É¤¦¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËèÇ¯¤Î²ÝÂê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡Íø¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Ï¢ÇÆ¤ò¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¤Î½ª¤ï¤êÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£