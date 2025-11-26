レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が26日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。24日に開催された格闘技イベント「シュートボクシング創設40周年記念大会S−cup×GZT2025」で「シュートガールズ」として大会を盛り上げたコスチューム姿でのダンス動画を投稿した。

赤いランジェリーのようなデザインの上に着用した黒いシースルーの胸元露出トップスにハイレグの衣装。控室とみられる場所で両手を細やかに動かして踊り、最後はピースサインでポーズをとった。

別の投稿では室内や屋外でラウンドガールなどを務めた「シュートガールズ」メンバー10人がそろった、スラリと伸びる脚などが美しい集合ショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「スタイル抜群」「コスお似合いで可愛いくて綺麗」「攻めた衣装でセクシー過ぎ」「お辞儀とピースがカワイイ」「美人すぎ」「美女軍団」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、現場を支える様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。血液型A。