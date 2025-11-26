【野原ひろし 昼メシの流儀 公式ファンブック】 12月23日 価格：2,200円

双葉社は「野原ひろし 昼メシの流儀 公式ファンブック」を12月23日に発売する。価格は2,200円。

本書では、10月3日から放送がスタートしたアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」のエピソード全話を紹介。マンガに登場する料理のリスト、名珍場面やひろしの顔芸（!?）もたっぷり披露している。

野原ひろし役の森川智之さんをはじめ、アニメで監督を務めた西山司氏、マンガ家塚原洋一氏のインタビューを収録。アニメからマンガまで、「昼飯の流儀」を愛するファンに贈る1冊となっている。

メニュー

アニメの流儀

主な登場人物／各話エピソード紹介／森川智之インタビュー／西山司インタビュー／イラストギャラリー／DVD & 配信情報／スタッフリスト

漫画の流儀

ひろしの顔芸ミュージアム／話題を呼んだあのシーン／ひろしのランチメニュー／遥の勘違いエピソード集／塚原洋一インタビュー

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会 (C)臼井儀人・塚原洋一／双葉社