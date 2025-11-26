L＆Lライブリーライフ株式会社は11月26日（水）、5K動画の記録に対応するデジタルカメラ「WD07」を発売した。価格はカメラ単体が9,800円。32GB、64GB、128GB、256GBのmicroSDカードが付属するモデルも用意する。

7,500万画素の静止画撮影を可能とするデジタルカメラ。18倍のデジタルズーム機能を備えるほか、背面に自分撮り向けのカメラも搭載するなど「日常撮影に必要な機能を1台に凝縮」したモデルとしている。

動画記録は最大5K15fps。4K30fpsや2.7K60fpsといった解像度も選択できる。

記録は256GBまでのmicroSDカードに対応する。

背面モニターは3.0型。底面には1/4インチネジ穴を備える。

Wi-Fi通信機能を搭載しており、スマートフォンなどへの転送にも対応する。

画素数：7,500万画素 写真解像度：3M、5M、8M、12M、20M、24M、30M、48M、56M、64M、75M 動画解像度：5K15fps、4K30fps、2.7K60/30fps、FHD60/30fps、HD120/60/30fps バッテリー容量：1,500mAh フル充電：約2～3時間 外形寸法：121.7×57.9×65mm 重量：259g