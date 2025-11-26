「経営陣を解任しろ」日本人カルテットを擁する欧州名門、試合中に抗議の声止まず。指揮官はプレミア移籍が取り沙汰される日本人エースに言及「影響しないだろうが…」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックのファンが今季の不振に激怒してきたのは周知のとおりだ。怒りの矛先はチームだけではなく、クラブにも向けられている。オフシーズンのチーム編成をはじめ、クラブの様々な対応にサポーターは不満を表してきた。
地元紙『Daily Record』によると、11月22日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第13節のセント・ミレン戦でも、アウェースタンドのサポーターからは試合を通じ、「経営陣を解任しろ」という抗議の声があがっていたという。
終了間際のアディショナルタイムに主将カラム・マグレガーが決勝点をあげ、ファンと喜びを分かち合ったものの、マーティン・オニール暫定監督はサポートよりも抗議が続いた影響を認めている。
Daily Record紙によれば、オニールは「今夜は本当にチームをずっと支えるのではなく、『経営陣を解任しろ』だった。ひとつの要素ではあると思う」と話した。
「ダイゼン・マエダには影響しないだろう。彼はおそらく『経営陣を解任しろ』が何か知らないだろうからね。ただ、助けにはならないと思う」
「彼らはお金を払っている。そして今夜ここに来た。（決勝点で盛り上がった）終盤の光景は素晴らしかったがね」
オニールは「とにかく再び団結が必要」とも話しており、クラブ、チーム、サポーターが一体となって復調を目指さなければいけないと訴えている。
プレミアリーグへの移籍が取り沙汰されているエースの前田大然について、指揮官はどういった意図で言及したかは不明だが、サポーターの後押しを願っていることは確かだろう。
正式な次期監督として、MLSコロンバス・クルーのウィルフリード・ナンシーの就任が近づいているとされるセルティック。波乱の今シーズン、スコットランド王者と所属する日本人選手たちのこれからがどのようになるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
